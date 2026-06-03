Zvijezda 'Twin Peaksa' iznenada preminula u 45. godini: 'Postoje pitanja koja ostaju neodgovorena'

Velški glumac Owain Rhys Davies, najpoznatiji po ulozi agenta Wilsona u kultnoj seriji 'Twin Peaks: Povratak', preminuo je u 45. godini. Njegova obitelj potvrdila je tužnu vijest, navodeći da je smrt bila iznenadna, prirodna i mirna. "S dubokom tugom moj otac i ja dijelimo vijest da je moj brat Owain preminuo", napisao je njegov brat Rhodri Davies na Instagramu, potvrđujući tragičan odlazak velškog glumca u dobi od 44 godine.

Vijest je šokirala brojne prijatelje i kolege. U obiteljskoj izjavi stoji kako još uvijek "postoje pitanja koja ostaju neodgovorena u vezi s okolnostima njegove smrti", no njihovo je razumijevanje u ovoj fazi da je Owain "preminuo iznenada, prirodno i mirno". Obitelj je zamolila za privatnost dok se suočavaju s ovim razornim gubitkom i organiziraju daljnje korake. Rođen 20. veljače 1982. u Cardiffu, Owain Rhys Davies odrastao je u St. Clearsu, gdje je rano otkrio strast prema glumi u lokalnim kazališnim produkcijama. Ta strast odvela ga je do zapažene karijere na filmu i televiziji. Iako je njegova filmografija započela još 2001. godine, međunarodnoj publici ostat će najviše u sjećanju kao agent FBI-a Wilson u tri epizode serije "Twin Peaks: Povratak", oživljenoj verziji kultnog serijala Davida Lyncha i Marka Frosta. Ostvario je zapažene nastupe i u Netflixovoj znanstveno-fantastičnoj drami "The OA", Disneyjevom filmu "Alisa s onu stranu ogledala" te hvaljenoj horor-komediji "A Serial Killer's Guide to Life".

Dobivanje uloge u "Twin Peaksu" bilo je iskustvo koje mu je promijenilo život, a priča o tome postala je gotovo legendarna. U jednom se intervjuu prisjetio kako je na audiciju otišao čak sedam mjeseci prije nego što je dobio povratnu informaciju. "Bio sam u autu kada me nazvao agent. Mislio sam da nisam dobio ulogu. Morao sam zaustaviti auto i samo sam vrištao. Svi oko mene su me iznenađeno gledali, bio je to pamtljiv dan", ispričao je. Dugo čekanje bilo je rezultat stroge tajnosti kojom je David Lynch obavio cijeli projekt. Sve se nakon toga odvijalo filmskom brzinom: poziv je dobio u ponedjeljak, na probi kostima bio je u srijedu, a u petak na setu. "Živio sam s tim tajnama mjesecima, čak ni obitelji nisam smio reći da sam dobio posao", otkrio je tada.

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Susret s redateljskom legendom Davidom Lynchom ostavio je na njega dubok dojam. "Prvi put sam upoznao Davida Lyncha na setu. Bio sam nervozan, a iz nekog razloga, kad sam nervozan, pretvorim se u stand-up komičara!", prisjetio se Davies. "Uzeo me za ruku i rekao: 'Hoćemo li...?'. Malo smo popričali o liku i onda smo počeli snimati." Opisao ga je kao iznimno ljubaznog i obzirnog, nekoga tko je stvorio opuštenu atmosferu. Godinama kasnije, na svom Instagramu opisao je rad s Lynchom kao "čudesno lijepu i uzbudljivu vožnju", a redatelja nazvao "vizionarom kao nijednim drugim". Službena stranica serije također se oprostila od njega riječima: "Hvala ti što si bio dio svijeta Twin Peaksa, agente Wilsone."

Iako su ga televizijske uloge proslavile, Owain Rhys Davies bio je i iznimno svestran i cijenjen kazališni glumac. Njegova karijera na londonskom West Endu uključivala je nastupe u produkcijama nagrađenim Olivierom, poput "Mamma Mia!" i "Čarobnjaka iz Oza". Radio je u Kraljevskom nacionalnom kazalištu, a njegov popis uloga obuhvaća i svjetski poznate mjuzikle kao što su "Kralj lavova" i "Grease". Glumačka širina došla je do izražaja i 2024. godine kada je preuzeo glavnu ulogu u provokativnom mjuziklu "Grindr Help Desk", gdje je utjelovio drag queen po imenu Candice. Upravo ta toplina i svestranost ono je po čemu će ga pamtiti. Njegov brat Rhodri istaknuo je kako je Owain "imao sreću imati više od jedne obitelji" te da je izgradio "obiteljske veze s prijateljima i kolegama".

Među onima koji su mu odali počast bila je i zvijezda serije "Downton Abbey", Joanne Froggatt. "Shrvana sam. Bio je više od prijatelja, bio je radost, život, talent i dobrota. Bio je sve", napisala je. Njegovu pristupačnost potvrdili su i obožavatelji; jedan se prisjetio kako je Davies s kolegama prilazio ljudima u dugom redu za promociju "Twin Peaksa", razgovarao s njima i strpljivo se fotografirao, čineći im čekanje lakšim. Bio je, kako kažu oni koji su ga poznavali, rijetka pojava u svijetu zabave - ne samo talentiran umjetnik, već i istinski dobra osoba.

Prosvjedovali su protiv nje, zvali je glupom plavušom, ali obožavali su je milijuni Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

*dijelom uz AI