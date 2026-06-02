VIDEO Voditelji Dnevnika otkrili kako pune baterije i balansiraju privatne obveze prije nego uđu u studio

Svake večeri u 19 sati oni ulaze u domove gledatelja diljem Hrvatske te donose najvažnije vijesti dana, no prije nego što se upale studijska svjetla i započne prepoznatljiva špica Dnevnika Nove TV, oni su ljudi sa svojim svakodnevnim ritualima, izazovima i obiteljskim trenucima. Novi promo spotovi informativnog programa Nove TV pod zajedničkim nazivom ''Prije vijesti, ljudi'', gledateljima donose uvid u živote voditelja Dnevnika Nove TV - Marije Miholjek i Saše Kopljara, Romine Knežić i Stipe Sladoljeva te Valentine Baus i Dine Goleša.

Gledatelji imaju priliku vidjeti Stipu Sladoljeva, novo lice u voditeljskoj postavi Dnevnika, u toplom i emotivnom izdanju koje pokazuje kako se profesionalac s dvadeset godina iskustva nosi s novim izazovima. O sebi je otkrio i da na posao često stiže – biciklom.„Nakon više od 20 godina veselja i tuge uz golove, koševe, nokaute, metre i sekunde, veselim se što sad s gledateljima dijelim i neke druge priče, događaje i osjećaje. Mnogo je tu teških tema, a ja se nadam da ćemo ljudima pomoći da se kroz njih kreću što lakše, poput sunčane vožnje biciklom“, otkrio je Stipe. Romina Knežić svakodnevno se nađe u situacijama u kojima se bilo tko od nas može prepoznati. Od roditeljskih briga do onih užurbanih jutara kada ne stigneš popiti kavu do kraja. „Ponekad je dovoljno malo više srca da bismo bolje razumjeli svijet. I zato u vremenu brzih riječi, empatija je moj najglasniji odgovor. Jer iza svake vijesti stoji čovjek i njegov neprocjenjivi život!“, otkriva Romina.

Marija Miholjek otkrila je da su jutra često rezervirana za njezinog ljubimca Lea, a Sašu Kopljara vidimo u trenucima opuštanja uz najdražu pjesmu u automobilu. „Prije kamera i studija postoji svakodnevica koja je u mnogočemu svima nama slična. Prije svega, s mislima na djecu i sve ono što je za njih u tom danu važno. Uz tempo života koji je danas svima brz, posebno mi je draga šetnja s našim psom Leom uz kojega je uvijek razigrano i opušteno, a tako je bilo i za cijelu našu ekipu na snimanju ovog spota“, veselo opisuje Marija. Ovaj najdugovječniji voditeljski par ima iza sebe tisuće odrađenih emisija, a svaka nova im je jednako važna.

„I nakon toliko godina, još uvijek ima onih trenutaka kada se nakon odjavne špice pogledamo i jednostavno osjetimo ponos što smo odradili dobar posao za naše gledatelje. Osjećamo veliku odgovornost za svaku vijest koju donesemo, i mislim da se to vidi“, ističe Saša. Valentina Baus i Dino Goleš otkrili su kako pune baterije i balansiraju privatne obveze prije nego uđu u studio. Dino priznaje da su jutra rezervirana za obitelj i pripremu obroka.

„Na početku i na kraju dana i ja sam samo čovjek. Balans između vrtića, trgovine, prometa i posla moja su svakodnevica. Supruga se budi ranije pa sam ja kroz jutro zadužen za kuhinju i pripremu dana. Sve ono što ljudi obično rade nakon posla, odradim prije, kako bih do 19 sati s kolegama pripremio pregled dana na koji su gledatelji navikli“, poručuje Dino. Valentina ističe da ih gledatelji na ovaj način imaju priliku malo bolje upoznati. „Iako nas gledatelji uglavnom prepoznaju kao lica s ekrana, pokazujemo da izvan studija dijelimo iste svakodnevne trenutke, izazove i radosti kao i svi oni“, objasnila je Valentina.