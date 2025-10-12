Večernji list
FOTO Hrvatska se oprašta od Halida Bešlića, trgovi diljem zemlje su prepuni
Građani diljem Hrvatske opraštaju se od glazbene legende Halida Bešlića, a trgovi raznih gradova prepuni su u sjećanje na glazbenika.
Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Halid Bešlić, bosanskohercegovačka i regionalna glazbena zvijezda, umro je u utorak u Sarajevu u 72. godini od posljedica teške bolesti s kojom se borio proteklih mjeseci, objavili su lokalni mediji u BiH pozivajući se na izvore bliske obitelji.
Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Bešlić je bio na liječenju na Kliničkom centru u Sarajevu pošto mu je dijagnosticiran tumor koji nije reagirao na terapiju.
Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Rođen je 1953. godine u selu Knežina u istočnoj Bosni, a najveći dio života proveo je u Sarajevu.
Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Bešlić je bio na sceni više od četiri desetljeća, a pjesme poput "Prvog poljupca" i "Miljacke" godinama su bile među najslušanijima na području cijele bivše Jugoslavije.
Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Iza Halida Bešlića ostali su supruga Sejda, sin Dino i dvoje unučadi.
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
