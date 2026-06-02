Naš glazbenik javio se iz Hitne nakon prometne nesreće: 'Sve mi je u magli'

Hrvatski glazbenik J.R.August jučer je imao prometnu nesreću u kojoj je pao s motora, a nakon toga je završio na Hitnoj pomoći. na Facebooku je i objavio fotografiju i opisao što se dogodilo. "Hvala svima koji su jučer stali i pitali me dal' sam dobro, dali mi vode, držali mi kišobran kad je krenula kiša i maknuli motor s ceste. Sve mi je u magli, ali je umirujuće znati da je život u pravom svijetu daleko bolji nego ovaj online, čak i ako je u pitanju pad s motora!", napisao je dobitnik Porina.

Pravim imenom Nikola Vranić J.R.August jedan je od vodećih glazbenih talenata u regiji. Nakon niza zapaženih EP izdanja, godine 2019. potpisao je ekskluzivni ugovor s izdavačkom kućom Croatia Records, pod kojom je objavio svoj debitantski album "Dangerous Waters". Album je naišao na nepodijeljeno oduševljenje i kritike, koja je J. R.-a proglasila glazbenikom svjetskog kalibra, i publike, koja je album prihvatila do te mjere da je u tjednu nakon objave bio najprodavaniji u državi.

Priznanja su dosegnula vrhunac na dodjeli glazbene nagrade Porin 2020. godine: J. R. August i njegov debitantski album osvojili su ovu prestižnu nagradu u čak tri kategorije; za alternativni album, za najboljeg novog izvođača i za album godine – prvi put u povijesti da je album na engleskom jeziku osvojio tu nagradu. Iste godine August je slavio i na dodjeli Rock&Off nagrada. Tamo je osvojio nagradu za "veliki prasak" godine, Rock&Off izvođača godine i album godine. Bez obzira na hvalospjeve, Nikola je i dalje vjeran svom poslu, profesor je engleskog jezika u Osnovnoj školi u Klanjcu.

Biti kantautor koji pjeva na engleskom u Hrvatskoj je jedna od većih gluposti koje čovjek može napraviti, ali ja ne razmišljam, nego radim ono što mi je prirodno. Mislim da je mali broj ljudi koji je prepoznao ono što radim to zbilja i zavolio, kazao nam je u razgovoru prije dvije godine.