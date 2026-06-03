FOTO Kći hrvatskog moćnika uživa u luksuzu! Sa suprugom posjetila poznatu lokaciju, evo fotki

Poduzetnica Lucija Šarić Lončarek, kći sesvetskog moćnika Marijana Šarića, sa suprugom Marko Lončarekom na romantičnom je putovanju u Rimu. Sada je na društvenim mrežama podijelila nekoliko prizora iz talijanske prijestolnice, među kojima su oni iz restorana, a tijekom razgledavanja grada posjetili su i kultnu Fontanu di Trevi. - Trebalo mi je malo Rima - napisala je Lucija u opisu objave na Instagramu koja je oduševila više od 30.000 njezinih pratitelja. Posebnu pozornost privukao je selfi sa suprugom Markom, s kojim je u braku od 2022. godine, a prošle godine dobili su prvo dijete, sinčića Viktora.

Podsjetimo, Lucija je na društvenim mrežama otkrila kako je prvi put trudna te je ubrzo nakon toga objavila i spol prinove. Na Instagramu je objavila video sa zabave na kojoj je s obitelji i prijateljima saznala hoće li roditi djevojčicu ili dječaka. Sa suprugom je stajala ispred torte, a iza njih je bio vatromet u plavoj boji i tako su otkrili da im stiže dječak. Kći sesvetskog bogataša Marijana Šarića od pratitelja na Instagramu je dobila brojne čestitke.

FOTO Evo što je hrvatski moćnik poklonio novorođenom unučiću, bio je široke ruke

- Da sam trudna, saznala sam na djevojačkoj zabavi moje najbolje prijateljice i kume. Bilo mi je drago jer smo planirali, ali nisam mislila da će se sve tako brzo odviti - kazala je za 24 sata te je dodala: - Bebi ćemo dati ime kad je vidimo - dodala je. Inače, Šarić Lončarek je vlasnica i direktorica Medicinsko estetskog centra u Zagrebu, a domaća javnost upoznala ju je kad se natjecala u popularnom hrvatskom showu "Život na vagi".