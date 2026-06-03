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ROMANTIČNO PUTOVANJE

FOTO Kći hrvatskog moćnika uživa u luksuzu! Sa suprugom posjetila poznatu lokaciju, evo fotki

Foto: Instagram
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VL
Autor
Vecernji.hr
03.06.2026.
u 17:30

Šarić Lončarek je vlasnica i direktorica Medicinsko estetskog centra u Zagrebu, a domaća javnost upoznala ju je kao natjecateljicu u popularnom hrvatskom showu "Život na vagi"

Poduzetnica Lucija Šarić Lončarek, kći sesvetskog moćnika Marijana Šarića, sa suprugom Marko Lončarekom na romantičnom je putovanju u Rimu. Sada je na društvenim mrežama podijelila nekoliko prizora iz talijanske prijestolnice, među kojima su oni iz restorana, a tijekom razgledavanja grada posjetili su i kultnu Fontanu di Trevi. - Trebalo mi je malo Rima - napisala je Lucija u opisu objave na Instagramu koja je oduševila više od 30.000 njezinih pratitelja. Posebnu pozornost privukao je selfi sa suprugom Markom, s kojim je u braku od 2022. godine, a prošle godine dobili su prvo dijete, sinčića Viktora.

Podsjetimo, Lucija je na društvenim mrežama otkrila kako je prvi put trudna te je ubrzo nakon toga objavila i spol prinove. Na Instagramu je objavila video sa zabave na kojoj je s obitelji i prijateljima saznala hoće li roditi djevojčicu ili dječaka. Sa suprugom je stajala ispred torte, a iza njih je bio vatromet u plavoj boji i tako su otkrili da im stiže dječak. Kći sesvetskog bogataša Marijana Šarića od pratitelja na Instagramu je dobila brojne čestitke.

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- Da sam trudna, saznala sam na djevojačkoj zabavi moje najbolje prijateljice i kume. Bilo mi je drago jer smo planirali, ali nisam mislila da će se sve tako brzo odviti - kazala je za 24 sata te je dodala: - Bebi ćemo dati ime kad je vidimo - dodala je. Inače, Šarić Lončarek je vlasnica i direktorica Medicinsko estetskog centra u Zagrebu, a domaća javnost upoznala ju je kad se natjecala u popularnom hrvatskom showu "Život na vagi". 

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Lucija Šarić Lončarek Rim Marko Lončarek lucija šarić showbiz

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