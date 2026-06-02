VIDEO Jelena Rozga otkrila tajnu mladolikog izgleda: Od ovog pravila nikako ne odstupa

Jelena Rozga slovi za jednu od najnjegovanijih pjevačica, a tajna njezina mladolikog izgleda nije u skupim tretmanima, već u čeličnoj disciplini i navikama kojih se drži od početka karijere. Primjerice, odlazak na spavanje sa šminkom za Jelenu Rozgu je nezamisliv i to je pravilo od kojeg ne odstupa, bez obzira na umor. - Ma nema šanse. I da sam najumornija, nema isprike - odlučno je poručila, naglasivši da je njega ključna i nema preskakanja. Ta navika temelj je njezine filozofije ljepote, izgrađene još u ranoj mladosti i koje se dosljedno drži.

Posvećenost njezi seže do početaka njezine karijere. Prvi honorar od koncerta uložila je u kreme, ne u odjeću. - Od prve zarade nisam kupila ni cipele ni haljinu, nego kreme - otkrila je pjevačica. Taj potez pokazuje koliko je rano shvatila važnost ulaganja u kožu. Već u dvadesetima je odlazila na tretmane, postavljajući temelje za današnji izgled.

Jedan od njezinih najradikalnijih poteza je i strogo izbjegavanje sunca. Tvrdi da sunčeve zrake izbjegava gotovo dva desetljeća. - Nisam 15-20 godina vidjela sunca. Meni sve što je previše nije lijepo - objasnila je. Ističe da je ideal ljepote njegovana koža s minimalno šminke. Ta odluka ključan je razlog zašto je njezino lice zadržalo svježinu. No, tajna njezina izgleda nije samo vanjska njega. Ključna je harmonija organizma, naglašava. Njezin stil života uključuje dovoljno sna, puno vode te prehranu baziranu na ribi i maslinovom ulju. Izbjegava alkohol i brzu hranu, jer smatra da se sve što unosimo u tijelo odražava na izgledu. Time potvrđuje da ljepota dolazi iznutra, podržana disciplinom.

*dijelom uz pomoć AI