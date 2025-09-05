VIDEO Nećete vjerovati! Marko Bošnjak napravio drastičnu promjenu izgleda, neprepoznatljiv je

Ovogodišnji hrvatski predstavnik na Euroviziji, 21-godišnji Marko Bošnjak, poznat je po svom imidžu s nešto dužom kosom. Međutim, sada je na Instagramu podijelio značajnu promjenu – skratio je kosu i pustio male brkove, u pravom rock stilu. Njegovi pratitelji su oduševljeno komentirali: "Super ti stoji, svaka čast", "Predobro", "Druga osoba", ispod videa koji je objavio frizerski salon koji je zaslužan za njegovu novu frizuru i imidž.

Marko je privukao veliku pažnju medija nakon što je pobijedio na Dori s pjesmom "Poison Cake". Iako su ga pratili negativni komentari, jedan od razloga bio je i to što je prvi hrvatski predstavnik koji je otvoreno priznao svoju homoseksualnost. "Postao sam prvi otvoreno gay pjevač u Hrvatskoj, no zatim su me ismijavali zapadni komentatori koji ne shvaćaju koliko je to rijetko na Balkanu. I još uvijek? Završio sam 29. Zahvalan sam svakome tko me vidi bez kompromisa. Dolazi slatki mali podcast, imam priče za ispričati. Tek sam počeo", napisao je ranije na društvenim mrežama.

Nedavno je otkrio da je u vezi sa Španjolcem, te je o njihovoj romansi govorio za Story. "Nismo u vezi na daljinu. Od samog početka bilo mi je važno da budemo fizički prisutni jedno drugome, jer nisam mogao graditi takav odnos izdaleka. On se preselio u Hrvatsku i sada živimo zajedno u Zagrebu", rekao je.

Sredinom kolovoza, Bošnjak je otvoreno progovorio o tome koliko mu je teško zbog negativnih komentara na društvenim mrežama. "Proteklu godinu vodio sam bitke koje nitko nije vidio. Mržnja, ismijavanje i pritisak doveli su me do najniže točke, a ponekad sam pomislio da odustanem. Ali još uvijek sam ovdje. Hvala svima koji su me podržavali. Oni koji su me pokušali slomiti učinili su da se osjećam bezvrijedno, netalentirano i suicidalno, ali odbijam dopustiti da to bude kraj moje priče", otkrio je.

Bošnjak je odlučio na neko vrijeme povući se s društvenih mreža zbog mentalnog zdravlja. "Moram se izliječiti, zaštititi svoje mentalno zdravlje i fokusirati se na stvaranje. Obećavam vam da ću završiti album, nosit će svaki dio mene koji je bio slomljen i svaki djelić snage potrebne za preživljavanje. Svima koji se osjećaju kao ja: niste sami. Život može biti teško podnošljiv, ali izdržite. Vaša priča još nije gotova", dodao je.

Također, Marko je najavio i selidbu iz Hrvatske, ali i nastavak borbe protiv homofobije, okrutnosti i mržnje: "Ostat ću ovdje kao oblik prosvjeda. Ovo nije zauvijek zbogom, ovo je pauza nužna za moju dobrobit. Molim vas, pazite na sebe i znajte da vaša bol može postati vaša snaga", poručio je. U razgovoru za Story, priznao je da planira odseliti iz Hrvatske s dečkom, te da je on već preselio u Hrvatsku, a zajedno žive u Zagrebu. Ususret svom nastupu na Euroviziji, Marko je bio gost u popularnom podcastu Večernjeg lista, "Show na kvadrat", čiju cijelu epizodu možete pogledati u nastavku.