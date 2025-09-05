Naši Portali
DVIJE GODINE NAKON PRAIZVEDBE

Opera Lennon Ive Josipovića gostuje u Sofiji, premijerno predstavljen i videospot 'The Death of Lennon'

Lennon opera
Foto: Promo
1/6
VL
Autor
Vecernji.hr
05.09.2025.
u 13:06

Sretan sam što će Opera Hrvatskog narodnog kazališta iz Zagreba izvesti moju operu Lennon u Sofiji. Gostovanje u važnoj glazbenoj prijestolnici kakva je Sofija, važno je za oba teatra, za međunarodnu suradnju Hrvatske i Bugarske, naravno, i za ansambl Opere HNK te sve umjetnike koji sudjeluju u projektu, kazao je Josipović

Dvije godine nakon praizvedbe opere Lennon skladatelja Ive Josipovića, u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski, 3. svibnja s uspjehom je održana praizvedba Simfonijske pjesme – uvertire operi Lennon, u izvedbi Simfonijskog orkestra Muzičke akademije pod ravnanjem maestra Dawida Runtza. Uvertira operi Lennon dobila je sada i video uradak nazvan The Death of Lennon, a vizualnu interpretaciju skladbe potpisuje redatelj Sergej Seferović. 

"S profesorom Josipovićem sam promišljao kako sadržaj libreta i samu glazbu pretočiti u modernu formu spota. Dogovorili smo da spot slijedi originalnu priču Opere, a zvuk onaj Simfonijske pjesme. Realizacija spota je bila vrlo složena. Rado sam ga u hollywood-like realističnom stilu uz korištenje ponajboljih AI alata. Osim tehničkih problema, valjalo je u spotu sačuvati, asocijativno, glavni elementi radnje opere i snažne emocije koje priča muzika", kaže Sergej Seferović te nastavlja: "Željeli smo spoj novih tehnologija i ipak, klasično postavljene opere Lennon. Cijelo smo vrijeme nastajanja spota usko surađivali i tražili najbolja rješenja. Radeći na spotu, otkrili smo i sličan senzibilitet za zvuk i sliku. Mislim da je u svijetu klasične glazbe ovaj spot ostvario nešto novo i jedinstveno. Video, muzika i AI tehnologija na novi način artikuliraju klasičnu glazbu i podižu ljepotu i jasnoću izražaja, stvarajući novu, drukčiju  vrijednost u spoju klasične glazbe, video umjetnosti i nove tehnologije."


U petak, 5. rujna Opera Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu po prvi put će gostovati u glavnom gradu Bugarske, Sofiji, a pred publikom Sofijske opere i baleta bit će upravo izvedena opera Lennon, skladatelja Ive Josipovića i libretistice Marine Biti.
"Sretan sam što će Opera Hrvatskog narodnog kazališta iz Zagreba izvesti moju operu Lennon u Sofiji. Gostovanje u važnoj glazbenoj prijestolnici kakva je Sofija, važno je za oba teatra, za međunarodnu suradnju Hrvatske i Bugarske, naravno, i za ansambl Opere HNK te sve umjetnike koji sudjeluju u projektu. Gostovanje je organizirano uz velik trud Intendantice HNK dr. Ive Hraste Sočo, i cijelog ansambla. Hvala i Ministarstvu kulture te brojnim sponzorima koji su pomogli da se gostovanje u Sofiji ostvari. Sigurno, i uloga našeg veleposlanstva u Bugarskoj je velika. Interes koji pokazuje javnost u Sofiji za operu “Lennon” me jako raduje. Nadam se da će “Lennon” nakon pet izvedbi u Zagrebu, te više radijskih i TV izvedbi i u Sofiji naći zadovoljnu publiku", zaključio je skladatelj Ivo Josipović. 

Ključne riječi
showbiz Sofija john lennon Ivo Josipović

