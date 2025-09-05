Gluma me većinom usrećuje, možda više nego išta u životu. I kad osjetim da ljudi dišu s nama na pozornici, to je neopisiv osjećaj

Natalija Đorđević već je dugi niz godina nezaobilazno ime hrvatske kazališne i filmske scene. Svojim iznimnim talentom, energijom i predanošću umjetnosti osvojila je publiku i kritiku. Njezina karijera obuhvaća raznolike uloge, od televizijskih serija poput "Luda kuća" i "Bitange i princeze", do izazovnih kazališnih projekata koji su je od samog početka istaknuli kao jednu od najtalentiranijih glumica svoje generacije. Natalija ne samo da tumači likove, već ih živi, stvarajući prisutnost na sceni koja publici ostaje u sjećanju i dugo nakon završetka predstave. Ono što je posebno kod nje jest sposobnost da u svakoj ulozi pronađe zajedničko sa sobom, ali i da od teksta, scenarija ili papira stvori likove koji su vjerodostojni, složeni i privlačni publici. Za nju gluma nije samo posao - to je iskustvo života, intenzivnije i emocionalnije nego svakodnevica, proces u kojem ona prenosi djelić sebe u svaku scenu i svaku izvedbu. Njezina predanost umjetnosti očituje se i u odnosu s redateljima i kolegama, s kojima stvara kreativnu atmosferu, u kojoj svi daju najbolje od sebe. Uvijek traži autentičnost, dubinu i iskrenost u likovima koje tumači, a njen profesionalni put pokazuje koliko je važno balansirati između javne prisutnosti i unutarnjeg stvaralačkog procesa. U ovom intervjuu Natalija Đorđević otkriva tajne stvaranja živih likova, kako se nosi s kritikama i odgovornošću koju gluma nosi, te koje su uloge ostavile najdublji trag u njezinom stvaralačkom putu. Njezina priča svjedoči o strasti, predanosti i čudesnoj sposobnosti da život prenese na scenu i ekran, ostavljajući publici iskustvo koje traje i nadahnjuje.