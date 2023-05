VIDEO Mrle nam je otkrio što očekuje od finala Eurosonga, te zašto je Prlji u polufinalu drhtao glas

Hrvatska je u finalu Pjesme Eurovizije, a Let 3 su još jednom dokazali kako su omiljeni u cijeloj Europi. Cijela dvorana u Liverpoolu je tijekom njihovog nastupa pjevala "ŠČ!", a tisuće Hrvata koji su u utorak pratili prijenos odahnuli su odmah na početku prozivke, kada su voditelji prvo pročitali Hrvatsku. Oduševljenje u našoj zemlji je ogromno jer smo dočekali ono što čekamo punih šest godina, otkad je Jacques s pjesmom "My Friend" bio u finalu. Letovci su nakon polufinala slavili cijelu noć, a oduševljeni Damir Martinović Mrle kazao nam je kako su uvjereni u odličan plasman u finalu.

Kakav je bio osjećaj kada su prvo pročitali vas kao finaliste?

Bilo mi je drago da su nas pročitali prve ali ne u sredini ili pri kraju jer ne volim te natjecateljske emisije gdje se igra za mjesto ili ispadanje, to je još gore. Ovih dana je bila ideja da na kraju svi stojimo na pozornici, pa kao u talent showu da nas prozivaju jednog po jednog. Na svu sreću obožavatelji Eurosonga su to saznali i napravili su peticiju kojom su napravili određeni pritisak na EBU, pa je EBU odustao od takvog načina glasanja. Zbog toga me razveselila činjenica da su nas pročitali prve. To je najbezbolnije.

Dokad ste slavili u utorak i jesu li s vama slavili fanovi Eurosonga?

Nakon polufinala je bila užasno dosadna press konferencija koja je potrajala. Nakon pressice smo otišli u centar Liverpoola i našli pubove koji rade cijelu noć, pa smo pili do ujutro. Naravno, pridružili su nam se fanovi, koji su slavili s nama. Ujutro sam otišao u trgovinu po jogurt i morao sam se opet slikati s fanovima.

Odmah nakon vašeg nastupa počeli su komentari kako je Prlje drhtao glas, neki su tvrdili od treme, drugi od prehlade. Što se dogodilo s njegovim glasom?

To je još jedan od problema s kojim moramo nešto poduzeti. Dvorana je podijeljena na male sobe za svakog od izvođača i tu stalno radi ventilacija. Zrak se užasno osušio i Prlja se prehladio. rekao je da je shvatio kako se prehladio tek kad je došao na pozornicu. Još uvijek je prehlađen, ne znam što ćemo napraviti po tom pitanju. Jednostavno, u takvim prostorima ne možemo boraviti cijeli dan. Možemo izaći van, no većinom pada kiša. Problematično je i otići u hotelsku sobu jer su mjere sigurnosti na takvom nivou da kad jednom uđeš u dvoranu više ti se ne da izlaziti. Procedura je kao da ste na aerodromu pa vas pregledavaju sa svim mogućim instrumentima i gledaju čak jesi li možda nešto stavio i u kosti. Ozračili su nas već puno puta.

Jeste li zadovoljni komentarima na nastup i kako ste prenijeli poruku pjesme?

Mislim da smo prenijeli tu poruku puno više nego što sam očekivao. Vidim da je već sad glasala publika diljem Europe i to samo one zemlje koje su nastupale u utorak. Zato sam se i bojao da nećemo imati dobar plasman, ali očito se proširio taj glas Europom. Čini mi se da sad imamo puno veće šanse nego što smo imali. Dosad sam se bojao da ćemo jedva proći, a sada vidim da se hype počeo dizati i da bi mogli proći jako dobro.

Što onda očekujete od finala?

Pa kažem, čini mi se da bi mogli stvarno dobro proći. Vidim da imamo puno simpatizera u velikim zemljama kao što su Italija ili Njemačka, što mi je iznenađenje. Tu je i Poljska, gdje smo svirali i gdje imamo puno fanova. Svi će oni moći glasati. Računamo na cijelu istočnu Europu. Računamo i na Izrael, tamo smo isto imali puno fanova. Mediji nas jako cijene i vole. Brojni novinari ulažu nadu u nas, stoga mislim da bismo zato mogli dobro proći.

I što ako pobijedimo? Gdje će se onda održati Eurovizija?

U metaversu. Samo se svi moramo teleportirati i tamo je sve moguće.