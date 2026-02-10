Naši Portali
ESTRADNI OKRŠAJ

Grdović poslao oštru poruku Severini zbog Thompsona: 'Nemoj Seve, nemoj da te narod zamrzi'

Vrgorac: Mladen Grdović održao je koncert nakon Biklijade
Foto: Zvonimir Barisin
1/9
VL
Autor
Vecernji.hr
10.02.2026.
u 19:15

Nakon što je Severina u objavi na društvenim mrežama prozvala kolege zbog 'biznis plana' vezanog uz domoljublje i vjeru, aludirajući na Marka Perkovića Thompsona, oglasio se Mladen Grdović. Zadarski pjevač stao je u obranu prijatelja i upozorio splitsku pjevačicu da ne unosi razdor među kolegama i publikom

Objava pjevačice Severine nakon spektakularnog koncerta na otvorenju jubilarnog dvjestotog Samoborskog fašnika zapalila je društvene mreže i pokrenula lavinu reakcija na domaćoj estradi. Splitska glazbena diva, očito ponesena atmosferom i energijom publike, odlučila je podijeliti svoja razmišljanja o domoljublju, zajedništvu i vjeri, a njezine su riječi mnogi protumačili kao izravnu kritiku upućenu kolegi Marku Perkoviću Thompsonu. "Bože, što su moji koncerti lijepi. Ovdje je pravo domoljublje, zajedništvo i iskrenost, a ne podjele i laži. Domoljublje je kad pjevamo skupa, a ne jedni protiv drugih", napisala je Severina, dodavši kako na njezinim koncertima nema nacionalizma i da kod nje "svi stanu u isti refren". Iako nije spomenula nijedno ime, ton poruke bio je dovoljno jasan da izazove polemiku.

Ono što je posebno odjeknulo bile su rečenice koje su se dotakle osjetljivih tema vjere i politike u glazbi. "Vjera je tiha, o Gospi pjevam iz ljubavi, a ne iz biznis plana. Ne vjeruje se da bi se profitiralo i druge smanjilo, nego da bi se slabije osnažilo", nastavila je pjevačica, a mnogi su u sintagmi "biznis plan" prepoznali aluziju na Thompsona, čiji se opus često veže uz domoljubne i religijske motive. Severina je svoju objavu zaključila porukom koja je dodatno podcrtala kontekst nedavnih društvenih zbivanja: "Najbolja je zastava ona pod koju svi stanemo. Volim što ne mrzimo, volim što se volimo. E da, i političari mi ne biraju repertoar." Ova posljednja rečenica shvaćena je kao referenca na polemike oko Thompsonova nastupa na dočeku rukometaša, gdje su se vodile žustre rasprave o primjerenosti njegova repertoara.

FOTO Goran Milić u braku je s bivšom HRT-ovkom: Kad je napustila popularnu emisiju svi su bili iznenađeni
Vrgorac: Mladen Grdović održao je koncert nakon Biklijade
1/14

Nije trebalo dugo čekati na odgovor s estrade. U obranu Marka Perkovića Thompsona stao je njegov dugogodišnji prijatelj i kolega, zadarski pjevač Mladen Grdović. Na svom Facebook profilu objavio je zajedničku fotografiju s Thompsonom i uputio izravnu, gotovo očinsku poruku Severini, pozivajući je da prestane s prozivkama. "Nemojte ljudi, nemoj SEVE. Svi znamo da si dobra cura. Pivali smo svugdi", započeo je Grdović u svom prepoznatljivom stilu. Njegova objava brzo je postala viralna, a ton poruke jasno je pokazao da Severinine riječi smatra opasnima za krhki mir na glazbenoj sceni. "Ovo nemoj sebi dozvoljavati, jer nas bacaš sve u vatru. Ja ka stariji svi od vas."

Grdović je u svojoj poruci pokušao stvoriti sliku jedinstvene glazbene obitelji, nabrajajući imena cijenjenih kolega kako bi naglasio da među njima ne bi smjelo biti mjesta za takve podjele. "Marka vole ljudi, tebe, mene, Zeku, Đibu, našeg Ollivera. I pok. Tomislava", napisao je, spominjući Dražena Zečića, Gibonnija te pokojne velikane Olivera Dragojevića i Tomislava Ivčića. Ključni dio njegove poruke bio je poziv Severini da "pusti svoje kolege koje ih narod voli", nazivajući Thompsona legendom, baš kao što su to, prema njemu, i ona i svi ostali navedeni. Svoju je objavu završio nedvosmislenim upozorenjem koje je odzvonilo najsnažnije: "Nemoj da te narod zamrzi." Time je sugerirao da bi je ovakvi istupi mogli koštati naklonosti publike koja, po njegovu mišljenju, ne voli sukobe među svojim omiljenim izvođačima.

Reakcija javnosti bila je trenutna i, očekivano, potpuno podijeljena. Grdovićeva objava u samo nekoliko sati prikupila je više od pet tisuća lajkova i gotovo tisuću komentara, a rasprava se prelila na sve medijske portale. Dio publike stao je čvrsto uz zadarskog pjevača, hvaleći njegovu pomirljivost i ljudskost. "Bravo Mladene, sad si po stoti put pokazao i dokazao što znači biti ljudska veličina", "Tako zbori dobar čovjek" i "Pametnom dosta", samo su neki od komentara podrške. Međutim, mnogi su stali i na Severininu stranu, smatrajući da ima puno pravo iznijeti svoj stav te da Grdović nepotrebno brani kolegu čiji nastupi često izazivaju kontroverze. "Što ti to treba, Mladene! Što se tiče glazbe, ti si profesor za dotičnog", poručio mu je jedan komentator, dok su se drugi pitali "što je pjesnik htio reći".

Omiljena RTL-ova voditeljica izgubila je čak 15 kg, evo kako se mijenjala
Komentara 3

Pogledaj Sve
Avatar Crveni HDZ
Crveni HDZ
20:45 10.02.2026.

De si ga popij jednu da ne teturaš i baljezgaš!

Avatar quattro formaggi
quattro formaggi
20:43 10.02.2026.

Okasnio si Mlađo. I da joj moš sve rupe zatvorit ta bi na onu u sljepoočnici progovorila. Ne zna di je šuplja.

KE
kermitt
20:26 10.02.2026.

Prekasno Mladene, narod je već odavno mrzi

