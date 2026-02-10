VIDEO Ovo je tekst navijačke pjesme Mile Kekina! Spominju se i Šveđani i ministar

Glazbenik Mile Kekin u ponedjeljak je objavio svoju pjesmu "Hrvatska je raj na zemlji" koja je nastala kao njegova reakcija na nedavna društvena događanja. Pjesmu i spot objavio je na YouTubeu gdje je privukla puno pozornosti, a u prvom danu ima više od 215.000 pregleda. Kekin je sam napisao glazbu i tekst, a aranžman potpisuje Mark Mrakovčić. Ovo je tekst pjesme koji je privukao toliko pozornosti:

Šveđane u prvoj klupi

dođi da ti čvrgu lupim

šta se hvališ pustim znanjem

to je meni prazna priča

Šveđane u prvoj klupi

šta ti vrijedi Volvo skupi

kad vam repka živo sranje

bez Zlatan Ibrahimovića

Hoćeš nešto da ti velim

iza leđa ti se beljim

ma nema šanse da se selim

Hrvatska je raj na zemlji

Hrvatska je raj na zemlji

nema šanse da se selim

Hrvatska je raj na zemlji

Hrvatska je raj na zemlji

nema šanse da se selim

Hrvatska je raj na zemlji

Teško bi se ja naviko

da premijer vozi biciklo

mora vozit švapska kola

pa da ga gledam ko u boga

tu ne moram biti bistar

da budem gospon ministar

gdje jedna ruka drugu mije

tu me toplo sunce grije

Hrvatska je raj na zemlji

nema šanse da se selim

Hrvatska je raj na zemlji

Hrvatska je raj na zemlji

nema šanse da se selim

Hrvatska je raj na zemlji

Ovdje mogu biti svašta

granica je samo mašta

nepokretni animator, demokratski diktator,

originalni plagijator, akademski predator

istosmjerni transformator

samo trebam dići šator

i šta vam vrijedi blagostanje

kad su vam preskupa pića

a i repka vam živo sranje

bez Zlatan Ibrahimovića

Hrvatska je raj na zemlji

nema šanse da se selim

Hrvatska je raj na zemlji

Hrvatska je raj na zemlji

nema šanse da se selim

Hrvatska je raj na zemlji

Hrvatska je raj na zemlji

nema šanse da se selim

Hrvatska je raj na zemlji

Hrvatska je raj na zemlji

Hrvatska je raj na zemlji

Hrvatska je raj na zemlji

Podsjetimo, Kekin je kazao da se želio okušati u žanru navijačke glazbe ovom pjesmom. "Ovom pjesmom želio sam se okušati u žanru sportske i navijačke pjesme. Uronio sam u svijet emocija koje prate velika sportska natjecanja i pokušao napraviti pjesmu koja funkcionira kao dio šire sportske atmosfere – one koja se stvara oko natjecanja, dočeka i zajedničkog navijanja, s naglaskom na energiju sporta i publike. Svjestan sam da ovo nikada neće biti pjesma za doček zlatnih, srebrnih ili brončanih sportaša jer su ta mjesta već odavno zauzeta, ali mislim da je pjesma sasvim primjerena za dočeke sportaša koji osvoje peto, šesto ili sedmo mjesto", kazao je Kekin povodom izlaska pjesme.

Pjesmu prati i prigodan navijački videospot koji je snimljen u Berlinu pod kreativnom palicom Dinka Šimca. Glavnu ulogu igra poznati umjetnik i performer te odnedavno gastarbajter Siniša Labrović.