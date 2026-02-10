Naši Portali
Hari Mata Hari stiže u Arenu Zagreb, a Večernji te časti ulaznicama
'hrvatska je raj na zemlji'

VIDEO Ovo je tekst navijačke pjesme Mile Kekina! Spominju se i Šveđani i ministar

VL
Autor
Vecernji.hr
10.02.2026.
u 11:15

Pjesmu i spot objavio je na YouTubeu gdje je privukla puno pozornosti, a u prvom danu ima više od 215.000 pregleda. Kekin je sam napisao glazbu i tekst, a aranžman potpisuje Mark Mrakovčić

Glazbenik Mile Kekin u ponedjeljak je objavio svoju pjesmu "Hrvatska je raj na zemlji" koja je nastala kao njegova reakcija na nedavna društvena događanja. Pjesmu i spot objavio je na YouTubeu gdje je privukla puno pozornosti, a u prvom danu ima više od 215.000 pregleda. Kekin je sam napisao glazbu i tekst, a aranžman potpisuje Mark Mrakovčić. Ovo je tekst pjesme koji je privukao toliko pozornosti:

Šveđane u prvoj klupi
dođi da ti čvrgu lupim
šta se hvališ pustim znanjem
to je meni prazna priča
Šveđane u prvoj klupi
šta ti vrijedi Volvo skupi 
kad vam repka živo sranje
bez Zlatan Ibrahimovića
Hoćeš nešto da ti velim
iza leđa ti se beljim
ma nema šanse da se selim

Hrvatska je raj na zemlji 
Hrvatska je raj na zemlji 
nema šanse da se selim 
Hrvatska je raj na zemlji 
Hrvatska je raj na zemlji 
nema šanse da se selim 
Hrvatska je raj na zemlji 

Teško bi se ja naviko 
da premijer vozi biciklo
mora vozit švapska kola 
pa da ga gledam ko u boga
tu ne moram biti bistar 
da budem gospon ministar 
gdje jedna ruka drugu mije 
tu me toplo sunce grije

Hrvatska je raj na zemlji 
nema šanse da se selim 
Hrvatska je raj na zemlji 
Hrvatska je raj na zemlji 
nema šanse da se selim 
Hrvatska je raj na zemlji 

Ovdje mogu biti svašta
granica je samo mašta
nepokretni animator, demokratski diktator,
originalni plagijator, akademski predator  
istosmjerni transformator
samo trebam dići šator
i šta vam vrijedi blagostanje 
kad su vam preskupa pića
a i repka vam živo sranje 
bez Zlatan Ibrahimovića

Hrvatska je raj na zemlji 
nema šanse da se selim 
Hrvatska je raj na zemlji 
Hrvatska je raj na zemlji 
nema šanse da se selim 
Hrvatska je raj na zemlji 
Hrvatska je raj na zemlji 
nema šanse da se selim 

Hrvatska je raj na zemlji 
Hrvatska je raj na zemlji 
Hrvatska je raj na zemlji 
Hrvatska je raj na zemlji

Podsjetimo, Kekin je kazao da se želio okušati u žanru navijačke glazbe ovom pjesmom. "Ovom pjesmom želio sam se okušati u žanru sportske i navijačke pjesme. Uronio sam u svijet emocija koje prate velika sportska natjecanja i pokušao napraviti pjesmu koja funkcionira kao dio šire sportske atmosfere – one koja se stvara oko natjecanja, dočeka i zajedničkog navijanja, s naglaskom na energiju sporta i publike. Svjestan sam da ovo nikada neće biti pjesma za doček zlatnih, srebrnih ili brončanih sportaša jer su ta mjesta već odavno zauzeta, ali mislim da je pjesma sasvim primjerena za dočeke sportaša koji osvoje peto, šesto ili sedmo mjesto", kazao je Kekin povodom izlaska pjesme.

Pjesmu prati i prigodan navijački videospot koji je snimljen u Berlinu pod kreativnom palicom Dinka Šimca. Glavnu ulogu igra poznati umjetnik i performer te odnedavno gastarbajter Siniša Labrović. 

Vraća se omiljeni show NoveTV, a uvode i veliku promjenu, evo o čemu je riječ
