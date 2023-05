Otkriveno tko su djeca čija su se lica našla na majicama Leta 3 tijekom nastupa na Euroviziji

Riječki rock bend Let 3 sinoć je nastupio u prvoj polufinalnoj večeri na Izboru za pjesmu Eurovizije te izborio nastup u finalu. Posebno su se, osim neobičnom pjesmom i koreografijom, istaknuli i svojim kostimima. Mrle, Prlja i ekipa tijekom predstavljanja Hrvatske promijenili su ih nekoliko, a na pozornici su se pojavili u već poznatim uniformama, koje su imali i na Dori, te bijelim majicama na kojima su bile fotografije djece prekrivenih očiju.

Mnoge je zanimala poruka koju su htjeli poslati, a Damir Martinović Mrle i Zoran Prodanović Prlja u ranijim su objavama na društvenim mrežama dali naslutiti poruke koje se nalaze iza ovog modnog odabira. Objasnili su to još tijekom priprema za Euroviziju, a u videu ispod možete pogledati kako Mrle i Prlja govore o tome da "bez djece nema života" i da se "djecu ne smije krasti". Tu su poruku dali kada su svojim zlatnim traktorom prolazili ukrajinskim Harkivom.

Djeca se ne smiju krasti! pic.twitter.com/xQ1Xvq8WSL — Let 3 (@Let3Mrle) May 2, 2023

No, povuklo se pitanje i o tome tko su djeca koja se nalaze na majicama. Naime, članovi Leta 3 za majice su uzeli fotografije sebe kao djece, piše 24 sata. Pronašli su fotografiju Mrleta iz djetinjstva i ona je ista kao fotografija djeteta koje je Mrle imao na majici.

Dizajnerica Lana Letović Perčin je također potvrdila da se radi upravo o fotografijama njih dok su bili mali.

Inače, nakon polufinala u kojem je Hrvatska kao prva ušla u finale, održan je i ždrijeb u kojem smo izvukli nastup u drugom dijelu velikog subotnjeg finala.

– Moram vam priopćiti da Let 3 u finalu svira u drugom dijelu. Mislim da je to mnogo bolje nego u prvom. Ja sam to i znao, imam laserske oči. Uvijek najbolje za nas ili ništa – poručio je Mrle koji je izvukao drugi dio natjecanja. Prlja se osvrnuo na prolazak u finale.

– Naravno da smo sretni, pobijedili smo na hrvatskom izboru s velikom potporom glasača. Ponosni smo što nismo razočarali sve Hrvate koji su glasali za nas. Prekrasan je osjećaj ući u finale, hvala svima koji su glasali za nas – rekao je Prlja.

Dodajmo i da Let 3 uživa veliku podršku javnosti, kao i obožavatelja Eurovizije te su oni preplavili društvene mreže svojim pozitivnim komentarima.

VIDEO Mnogi se pitaju koju poruku Let 3 šalje fotografijom djece s povezom na očima, a ovo je objašnjenje