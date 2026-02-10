FOTO Ljubimac navijača Dinama nakon dugo vremena viđen u javnosti: Njegova supruga netipična je WAGS-ica, imaju 4 djevojčice

Bivši trener Dinama i hrvatski reprezentativac Igor Bišćan iznenadio je pojavljivanjem na svečanoj 300. izvedbi popularne predstave ''Ćiro'' u zagrebačkom Satiričkom kazalištu Kerempuh. Bišćan je izgledao opušteno u elegantnoj svijetloj košulji, a u jednom trenutku se nasmiješio i spremno pozirao objekitivima kamera.

Inače, osim po velikom znanju i nogometnim vještinama, Igor je poznat i kao netko tko svoj privatni život drži daleko od očiju javnosti. Njegova životna suputnica Marija Bišćan već godinama nosi titulu jedne od najsamozatajnijih supruga hrvatskih nogometaša. Diplomirana ekonomistica, koju je Igor upoznao još tijekom studentskih dana, potpuna je suprotnost stereotipu takozvanih WAGsica. Nema profile na društvenim mrežama, rijetko daje izjave za medije, a poznata je po svom minimalističkom i profinjenom modnom stilu. Njezina predanost obitelji i privatnosti čini je jednom od najintrigantnijih, ali i najcjenjenijih partnerica u svijetu domaćeg sporta.

09.02.2026. Zagreb - Satiricko kazaliste Kerempuh, Zagreb - Svecana 300. izvedba predstave Ciro. Dobrotvorna izvedba u organizaciji Dinamove zaklade “Nema predaje” u izvedbi Tarik Filipovic i u spomen na legendarnog Miroslava Blazevica, proslavljenog trenera Dinama i Hrvatske. Photo: Marko Prpic/PIXSELL Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Njihova ljubavna priča započela je još u mladosti, a brakom su je okrunili 2007. godine u crkvi Sv. Ante na Svetom Duhu u Zagrebu, nakon tri godine veze. Tijekom Igorove bogate igračke karijere, Marija ga je vjerno pratila seleći se s njim po Europi. Danas su ponosni roditelji četiriju kćeri, a njihov brak slovi za jedan od najstabilnijih na domaćoj sceni, bez ijednog skandala. U jednom od rijetkih intervjua, Marija je majčinstvo s četiri djevojčice opisala kao "svakodnevnu avanturu" ispunjenu s četverostruko više brige, ali i ljubavi. Poznato je i da su bliski prijatelji s obitelji Mikić, a Ljupka Gojić Mikić povremeno na društvenim mrežama podijeli uspomene s njihovih zajedničkih ljetovanja.

Igoru Bišćanu najveća podrška je supruga Marija, netipična WAG-sica s kojom ima četvero djece

Dok privatno uživa u rijetkim večernjim izlascima, Bišćanova profesionalna budućnost predmet je brojnih nagađanja. Nakon što je krajem 2025. godine raskinuo ugovor s katarskim Al-Ahlijem, trenutačno je slobodan trener. Početkom ove godine njegovo se ime spominjalo kao potencijalnog nasljednika Matjaža Keka na klupi slovenske reprezentacije, a kao i uvijek kada je Dinamo u potrazi za rješenjem, Bišćan je stalni kandidat za povratak u Maksimir. Ipak, on zasad nije potvrdio nijednu od ovih opcija, očito koristeći stanku za odmor i vrijeme provedeno s obitelji.