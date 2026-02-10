VIDEO 'Jezivo!': Slavni glumac postavio neukusno pitanje pjevačici o djeci, društvene mreže bijesne

Britanska pop zvijezda Charli XCX gostovala je početkom veljače u popularnom podcastu "SmartLess", koji glumac Jason Bateman vodi s kolegama Seanom Hayesom i Willom Arnettom, kako bi promovirala svoj novi mockumentary film "The Moment". No, umjesto razgovora o njezinoj uspješnoj karijeri, Bateman je skrenuo temu na njezin privatni život, pokrenuvši lavinu kritika koje su ga dovele na stup srama na društvenim mrežama.

Sve je počelo kada je glumac pjevačicu, koja je jedinica, pitao bi li voljela imati jedno ili više djece. Kada je Charli XCX kratko i jasno odgovorila: - Zapravo, ja baš i ne želim imati djecu - Bateman nije odustao. Inzistirao je da bi se mogla predomisliti kada upozna "pravu osobu", a zatim je podijelio anegdotu o svojoj supruzi Amandi Anki koja, prema njegovim riječima, također nije željela djecu sve dok nije upoznala njega.

Nakon toga je pjevačici poručio: - Dakle, možda nađeš nekoga - na što ga je ona morala ispraviti i reći: - Pa, ja sam udana - kazala je. Charli XCX se, naime, u srpnju 2025. udala za Georgea Daniela, bubnjara benda The 1975. Bateman se pokušao izvući lošom šalom, rekavši da "mora početi čitati novine", no zatim je dodao još kontroverzniju opasku: - Sa svojim sljedećim mužem, htjet ćeš djecu - izgovorio je.

Ta je izjava izazvala bijes na društvenim mrežama, gdje su slušatelji intervju opisali kao "jeziv" i "težak za slušanje". Mnogi su istaknuli sramotnu činjenicu da voditelji jednog od najpopularnijih podcasta na svijetu nisu znali ni osnovnu informaciju da im je gošća udana. Batemanov ton prozvan je pokroviteljskim, a njegovo inzistiranje nametanjem zastarjelih društvenih normi i pritiska na žene da se ostvare kao majke. Fanovi su također podsjetili da se Charli XCX ovom temom već bavila u svom radu, posebice u pjesmi "I think about it all the time" s albuma "Brat", što dokazuje da je o temi duboko promišljala i da joj ne trebaju savjeti starijeg kolege.