FOTO Lidija Bačić opet ubrzala puls pratiteljima! Pozirala je u seksi haljini koja je naglasila obline, a pokazala je i fit noge

Jedna od najpopularnijih hrvatskih pjevačica, Lidija Bačić Lille, poznata po svojoj krilatici "i stas i glas", još je jednom dokazala zašto nosi taj epitet. Na svom Instagram profilu objavila je kratki video koji je u trenu prikupio tisuće lajkova i komentara. U videu, snimljenom u stilu selfija u ogledalu, pjevačica sjedi u stolcu ispred stola za šminkanje, u prostoru koji nalikuje na garderobu uoči nastupa ili snimanja. Odjevena je u usku tirkiznu haljinu s čipkastim detaljima koja savršeno naglašava njezinu figuru, a cijelu kombinaciju upotpunila je elegantnim salonkama iste boje.

Iako objava nema lokaciju, a u opisu stoje samo dva emotikona, plavo i zeleno srce, obožavateljima to nije smetalo da je obaspu komplimentima. Zanimljivo je da u pozadini svira jedan od njezinih najvećih hitova, "Prokleto dobro ljubiš", što je mnoge navelo na nagađanje da se radi o pripremama za još jedan u nizu uspješnih nastupa. S obzirom na to da je pjevačica nedavno zapalila atmosferu na velikom dočeku Nove 2026. godine u Pagu, a njezin posljednji singl "ABC" i dalje dominira radijskim postajama, ovakva objava samo potvrđuje da Lille ne miruje.

Kao i obično, Lidijina objava izazvala je pravu buru reakcija. Komentari su se nizali iz minute u minutu, a osim brojnih emotikona vatre i srca, pratitelji su joj uputili brojne komplimente. "Božica ljepote", "Prelijepa", samo su neke od pohvala domaćih obožavatelja. No, popularnost splitske pjevačice odavno je prešla granice Hrvatske, pa su se među komentarima našli i oni na stranim jezicima. "Bom dia linda, tenha uma semana maravilhosa" (Dobro jutro ljepotice, želim ti predivan tjedan), poručio joj je jedan pratitelj iz Portugala, dok je drugi na španjolskom duhovito primijetio: "Eres igualita a mi ex" (Ista si kao moja bivša).

Ovakve reakcije potvrđuju status Lidije Bačić kao jedne od zvijezda čiji rad i pojava privlače ogromnu pažnju javnosti. Njezina predanost publici i stalna prisutnost na društvenim mrežama ključ su održavanja snažne veze s obožavateljima, koji vjerno prate svaki njezin korak.