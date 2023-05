Eurovizija sinoć imala izrazito visoku gledanost, nastup Leta 3 pratila četvrtina Hrvatske

Izravni prijenos sinoćnje, prve polufinalne večeri Izbora za pjesmu Eurovizije 2023. na Prvom programu Hrvatske radiotelevizije (HRT-HTV1) - u kojem su se hrvatski predstavnici Let 3 sa svojom "Mamom ŠČ!“ plasirali u subotnji veliki finale Eurosonga 2023. ostvario je izuzetno visoku gledanost - od čak 25,4 posto AMR-a. Odnosno prvu polufinalnu večer Eurovizije pratilo je više od četvrtinu Hrvata starijih od četiri godine.

Također, i udio u gledanosti (SHARE) bio je izuzetni visok te je iznosio 38,4 posto, što znači da je 38,4 posto ljudi koji su sinoć gledali televiziju gledali upravo HTV 1 i Euroviziju. Ovo pokazuju podaci tvrtke AdScanner na uzorku od 900 kućanstava koja predstavljaju 720.000 Pay TV kućanstava u Republici Hrvatskoj.

O izuzetno visokom zanimanju za HRT-ov prijenos spektakla iz Liverpoola govori i podatak da je video proglašenja pobjednika u kojem je Hrvatska proglašena prvim finalistom na društvenim mrežama HRT-a do srijede poslije podne pregledalo više od 600.000 ljudi. Pored toga, Na HRTi aplikaciji prvu polufinalnu večer gledalo je gotovo 30.000 ljudi, javljaju s HRT-a.

Osim u televizijskom prijenosu, Let 3 su popularni i na službenom YouTube kanalu Eurovizije gdje njihov jučerašnji nastup ima više od milijun pregleda te je najgledaniji.

Inače, Let 3 prvi je sinoć saznao da prolazi u finale, a to je zaslužio svojom neobičnom pjesmom, koreografijom i kostimima.

Nakon polufinala u kojem je Hrvatska kao prva ušla u finale, održan je i ždrijeb u kojem smo izvukli nastup u drugom dijelu velikog subotnjeg finala.

– Moram vam priopćiti da Let 3 u finalu svira u drugom dijelu. Mislim da je to mnogo bolje nego u prvom. Ja sam to i znao, imam laserske oči. Uvijek najbolje za nas ili ništa – poručio je Mrle koji je izvukao drugi dio natjecanja. Prlja se osvrnuo na prolazak u finale.

– Naravno da smo sretni, pobijedili smo na hrvatskom izboru s velikom potporom glasača. Ponosni smo što nismo razočarali sve Hrvate koji su glasali za nas. Prekrasan je osjećaj ući u finale, hvala svima koji su glasali za nas – rekao je Prlja.

Dodajmo i da Let 3 uživa veliku podršku javnosti, kao i obožavatelja Eurovizije te su oni preplavili društvene mreže svojim pozitivnim komentarima.

