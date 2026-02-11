Pronašli su ju mrtvu u kadi, konzumirala je 9 vrsta droga, a 3 godine kasnije sličnu sudbinu doživjela je njezina kći

Na današnji dan, 11. veljače 2012., svijet je potresla vijest o smrti glazbene ikone Whitney Houston. Pjevačica anđeoskog glasa pronađena je mrtva samo dan uoči 54. dodjele nagrada Grammy u apartmanu 434 hotela Beverly Hilton. Njezina asistentica otkrila je stravičan prizor pronašavši je bez svijesti, licem uronjenom u kadu punu vode. Iako su bolničari stigli za nekoliko minuta i pokušavali je reanimirati gotovo dvadeset minuta, bilo je prekasno. U 15:55 po lokalnom vremenu, jedna od najvećih pjevačica svih vremena proglašena je mrtvom u 49. godini života. Umjesto da te večeri nastupi na prestižnoj zabavi svog mentora Clivea Davisa, koja se održavala u istom hotelu, zabava je pretvorena u potresnu komemoraciju u njezinu čast.

Službeno izvješće mrtvozornika okruga Los Angeles potvrdilo je ono čega su se mnogi pribojavali. Smrt je okarakterizirana kao nesretan slučaj uzrokovan utapanjem, no ključni faktori koji su doveli do tragedije bili su aterosklerotska bolest srca i, presudno, konzumacija kokaina neposredno prije smrti. Toksikološki nalaz otkrio je da je Whitney koristila devet različitih vrsta droga, među kojima i kokain, koji je, u kombinaciji s aterosklerotskom bolešću srca, bio glavni uzrok smrti. U njezinom sustavu pronađeni su i tragovi marihuane, Xanaxa (lijeka protiv anksioznosti), Flexerila (mišićnog relaksanta) i Benadryla (antihistaminika). Ova kombinacija lijekova, uz kroničnu upotrebu kokaina, stvorila je smrtonosni koktel koji je ugasio život jedne od najvećih glazbenih ikona.

Ovako je Whitney Houston izgledala kad su je pronašli mrtvu. Nije imala pola zuba i šokirala je svijet

Njezina dugogodišnja borba s ovisnošću često je potaknuta turbulentnim brakom s Bobbyjem Brownom. Naime, godine 1992., Whitney se udala za R&B pjevača. Njihov brak, od samog početka obilježen turbulencijama, postao je sinonim za skandale i probleme. Javne svađe, optužbe za nevjeru i sve veći problemi s ovisnošću postali su svakodnevica para. Izvori bliski paru, kao i sam Brown u svojoj autobiografiji "Every Little Step", navode da je upravo taj brak bio okidač za Whitneyinu sve dublju ovisnost. Često su se pojavljivale glasine o obiteljskom nasilju, iako nikada nisu bile službeno potvrđene u potpunosti, dodatno su kaljale sliku bračnog para u javnosti. Brown je također bio optužen da je uveo Whitney u svijet teških droga, iako je on to negirao, tvrdeći da je ona već imala problema s ovisnošću prije njihovog susreta.

Dokumentarni film "Whitney" iz 2018., redatelja Kevina Macdonalda, otkrio je šokantne detalje o Whitneyinom djetinjstvu. Njezin brat Gary Garland-Houston i bivša asistentica Mary Jones, iznijeli su optužbe o seksualnom zlostavljanju koje je Whitney navodno pretrpjela od strane svoje rođakinje, Dee Dee Warwick, sestre Dionne Warwick. Ovo zlostavljanje, uz česte odsutnosti roditelja zbog glazbenih karijera, ostavilo je duboke emocionalne ožiljke i, prema mišljenju mnogih, doprinijelo kasnijim problemima s ovisnošću. Navodno je i sama Whitney imala problema s vlastitim identitetom, boreći se s pritiskom javnosti i očekivanjima da bude savršena.

Iako su se glasine o Whitneyinoj ovisnosti širile godinama, razmjeri problema postali su javni krajem 90-ih.

Njezino ponašanje postajalo je sve nestabilnije, propuštala je nastupe, a njezino fizičko stanje vidno se pogoršavalo. Više puta je pokušavala s rehabilitacijom, ali bez dugoročnog uspjeha. Njezin nekoć kristalno čisti glas počeo je gubiti snagu i prepoznatljivu boju. Ovaj je pronalazak potvrdio da glazbena diva bitku, nažalost, nije uspjela dobiti. Samo dva dana ranije, 9. veljače, Whitney je posljednji put stala na pozornicu, pridruživši se pjevačici Kelly Price u Hollywoodu kako bi otpjevala pjesmu "Jesus Loves Me", što je ostao njezin posljednji javni nastup.

Sudbina je ispisala još jedno mračno i gotovo nevjerojatno poglavlje tri godine kasnije, kada je njezina jedina kći, Bobbi Kristina Brown, pronađena u zastrašujuće sličnim okolnostima, također bez svijesti u kadi. Preminula je nekoliko mjeseci kasnije, nikada se ne probudivši iz kome. Whitney Houston pokopana je 19. veljače 2012. na groblju u New Jerseyju, uz svoga oca. Na njezinom nadgrobnom spomeniku uklesane su samo dvije riječi koje sažimaju njezinu neusporedivu ostavštinu: - THE VOICE - što se odnosi na njezin nevjerojatan glas.

Whitney je i dandanas jedna od najcjenjenijih i, prema Guinnessovoj knjizi rekorda, najnagrađivanija pjevačica svih vremena, s čak više od 200 milijuna prodanih albuma. Houston je pokorila sve moguće svjetske liste svojim singlovima, a bila je nagrađena i prestižnom glazbenom nagradom Grammy.