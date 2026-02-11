U show je ušla sa 134 kg, a izašla 52 kg lakša: Na ovim fotkama se vidi kako se stvarno mijenjala Marica iz 'Života na vagi'

"Odlučila sam se baciti u samostalne vode i pozabaviti svojim starim poslom. Radi se o firmi za tisak promo materijala, šalica, majica i slično. Tome ću se sada u potpunosti posvetiti", poručila je Marica za RTL.
"Trenutačno mi je najbitnija mentalna higijena. Idem na psihoterapiju, to mi je najbitnije pa nutricionizam i onda treninzi. Najbitnija mi je mentalna preobrazba. Promijenila sam terapeuta i tako sam očistila mentalni nered. Osjećam se bolje nego ikad prije. Treniram tri puta tjedno s ekipom vani na otvorenom u šumi", otkrila je Marica.