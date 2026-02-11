U show je ušla sa 134 kg, a izašla 52 kg lakša: Na ovim fotkama se vidi kako se stvarno mijenjala Marica iz 'Života na vagi'

Finalistica pete sezone showa 'Život na vagi' Marica Korolija osvojila je gledatelje impresivnim gubitkom od više od 50 kilograma, ali i svojom osobnošću
Foto: RTL
Nakon showa, pak, donijela je još jednu važnu odluku - dala je otkaz na mjestu instruktorice u autoškoli i odlučila se potpuno posvetiti vlastitoj tvrtki, koju je godinama zapostavljala.
Foto: Instagram
"Odlučila sam se baciti u samostalne vode i pozabaviti svojim starim poslom. Radi se o firmi za tisak promo materijala, šalica, majica i slično. Tome ću se sada u potpunosti posvetiti", poručila je Marica za RTL.
Foto: Instagram
Dodala je i da joj je trenutačno najvažnija briga o mentalnom zdravlju.
Foto: Instagram
"Trenutačno mi je najbitnija mentalna higijena. Idem na psihoterapiju, to mi je najbitnije pa nutricionizam i onda treninzi. Najbitnija mi je mentalna preobrazba. Promijenila sam terapeuta i tako sam očistila mentalni nered. Osjećam se bolje nego ikad prije. Treniram tri puta tjedno s ekipom vani na otvorenom u šumi", otkrila je Marica.
Foto: Instagram
Podsjetimo, Maricu smo upoznali u showu "Život na vagi" u koji je ušla sa 134 kilograma. U petoj sezoni je slovila za jednu od favoritkinja te je na kraju showa imala 99,5 kilograma.
Foto: Instagram
Svojim rezultatima i karakterom osvojila brojna srca gledatelja, a nakon završetka showa je izgubila dodatnih 18 kilograma.
Foto: Instagram
Na društvenim mrežama često objavljuje fotografije na kojima se može vidjeti kako danas izgleda.
Foto: Instagram
Prije ozljede koljena i tri operacije na kojima je bila, Marica je bila sportašica.
Foto: Instagram
Nakon ozljede počela su se gomilati kilogrami.
Foto: Instagram
Dolazak u showu promijenio joj je život i nakon showa je nastavila trenirati i paziti na prehranu.
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: RTL
Foto: RTL
Foto: RTL
Foto: RTL
