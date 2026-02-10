Iznenada preminuo glumac iz popularnog dječjeg filma, imao je samo 33 godine

Blake Garrett, bivša dječja zvijezda koja se proslavila ulogom nasilnikovog pomoćnika "Pluga" u popularnoj obiteljskoj komediji iz 2006. godine,"Kako jesti pržene crve" (How to Eat Fried Worms), preminuo je u svom domu u Tulsi u Oklahomi, u dobi od samo 33 godine. Njegova smrt ostavila je u šoku obitelj, prijatelje i generaciju obožavatelja koji su odrasli uz film koji mu je donio slavu. Iako službeni uzrok smrti još nije potvrđen i čeka se nalaz obdukcije, okolnosti koje su prethodile njegovoj smrti bacaju tragično svjetlo na posljednje dane mladog glumca. Njegova majka, Carol Garrett, otkrila je medijima da se Blake borio s iznenadnom i teškom bolešću koja ga je zadesila samo tjedan dana prije smrti.

Prema riječima njegove majke, koje je prenio portal Deadline, Blake je tjedan dana prije smrti hitno prevezen u bolnicu zbog nesnosnih bolova. Liječnici su mu dijagnosticirali herpes zoster, virusnu infekciju poznatu po izazivanju izrazito bolnog osipa i neuroloških komplikacija. Carol Garrett izrazila je strah da je njezin sin, u pokušaju da ublaži agoniju uzrokovanu bolešću, možda posegnuo za samoliječenjem, što je moglo dovesti do tragične nesreće. "Bojim se da se samoinicijativno liječio zbog bolova od virusne infekcije i vjerujem da je njegova smrt možda bila tragična nesreća", izjavila je shrvana majka, dok obitelj u boli iščekuje službene odgovore mrtvozornika koji bi trebali razjasniti ovu iznenadnu tragediju.

Garrett je rođen kao Nolan Blake Garrett 14. rujna 1992. u Austinu u Teksasu, a glumačku karijeru započeo je sa samo osam godina u lokalnim kazališnim produkcijama. Njegov talent brzo je prepoznat, a uskoro je dobio i glavne uloge, poput one Čarobnjaka u 'Aladinu i njegovoj čarobnoj svjetiljci' te Charlieja Browna u predstavi 'Peanuts: A Charlie Brown Tribute'. Njegov kazališni životopis uključivao je i nastupe u popularnim predstavama kao što su 'Čarobnjak iz Oza', 'Annie' i 'Briljantin'. S deset godina pridružio se međunarodnoj turneji dječjeg spektakla 'Barney's Colorful World', gdje je igrao lik Mikea, putujući i nastupajući u arenama diljem svijeta. Ipak, uloga koja ga je definirala i predstavila široj publici bila je ona u filmu 'How to Eat Fried Worms', adaptaciji popularne dječje knjige Thomasa Rockwella.

U filmu, Garrett je utjelovio Pluga, člana skupine dječaka koji maltretiraju glavnog lika Billyja (Luke Benward) i izazivaju ga na okladu da pojede deset crva u jednom danu. Iako je na platnu glumio negativca, Garrett je u jednom intervjuu za 'The Oklahoman' izjavio kako je atmosfera na setu bila sjajna te da su se svi mladi glumci odlično slagali. Njihova kemija prepoznata je i od strane struke, pa je cijela glumačka postava 2007. godine nagrađena prestižnom nagradom 'Young Artist Award' za najbolji mladi ansambl u igranom filmu. Unatoč uspjehu i obećavajućem početku, Garrett se nakon ovog filma povukao iz svijeta glume, odlučivši se za mirniji život daleko od svjetala reflektora i filmske industrije.

Nakon što je napustio Hollywood, Blake Garrett je posljednje tri godine živio u Tulsi, Oklahoma, gdje je, prema riječima njegove majke, uspješno gradio novi život. Carol Garrett otkrila je da se njezin sin u potpunosti posvetio zdravom životu te da je posljednje tri godine bio trijezan. "Uistinu je preokrenuo stvari nabolje i živio je dobar život", rekla je, naglašavajući kako je bio sretan i stabilan prije nego što ga je zadesila iznenadna bolest.