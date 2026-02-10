Naši Portali
SIGURNI ONLINE

Marijana Batinić: 'Danas je po mene došla policija'

VL
Autor
Vecernji.hr
10.02.2026.
u 15:32

Video koji prati objavu prikazuje scenu kao iz filma: Marijana izlazi na ulicu gdje je čeka policijsko vozilo, nakon čega mirno sjeda na stražnje sjedalo i odlazi u policijsku postaju

"Danas je po mene došla policija. I drago mi je da je došla", rečenica je kojom je poznata voditeljica i producentica Marijana Batinić započela svoju posljednju objavu na Instagramu i u trenutku izazvala lavinu reakcija. Video koji prati objavu prikazuje scenu kao iz filma: Marijana izlazi na ulicu gdje je čeka policijsko vozilo, nakon čega mirno sjeda na stražnje sjedalo i odlazi u policijsku postaju. Iako su mnogi pratitelji u prvi mah pomislili da je riječ o nevolji, ubrzo je postalo jasno da je u pitanju pomno osmišljena akcija s plemenitim ciljem.

Naime, ova dramatična objava bila je uvod u predstavljanje preventivnog projekta "SIGURNI ONLINE", organiziranog u povodu Dana sigurnijega interneta. Marijana je iskoristila svoj utjecaj kako bi skrenula pozornost na temu o kojoj se, kako i sama kaže, mora govoriti puno glasnije, a to je sigurnost djece u virtualnom svijetu. Kao majka dviju kćeri, Ene i Roze, Batinić je s posebnom strašću pristupila ovoj problematici, ističući da su opasnosti na internetu stvarne i bliže nego što roditelji često misle.

U svojoj objavi voditeljica je postavila pitanje koje je odjeknulo među roditeljima. "Možete li zamisliti da je prozor u virtualni svijet ravan vratima u noćni izlazak? Biste li pustili dijete od pet, deset godina da skita noću po klubovima, među odraslima, da vozi bez vozačke dozvole ili ulazi u automobil s potpunim strancima?", napisala je, povlačeći snažnu paralelu između opasnosti u stvarnom i virtualnom svijetu. Njezin je cilj bio potaknuti roditelje na razmišljanje i djelovanje, naglašavajući da su upravo oni ti koji su odgovorni za sigurnost svoje djece, kako offline, tako i online. Njezina poruka naišla je na masovno odobravanje, a komentari ispod objave bili su ispunjeni podrškom i pohvalama za hrabar i kreativan način podizanja svijesti.

Batinić je apelirala na medije da više prostora posvete ovoj temi, ističući kako od kuće sve polazi, ali da su zakonodavstvo i institucije tu da podrže roditelje. Na kraju je svoje pratitelje izravno upitala: "Možete li sa sigurnošću za sebe reći da znate gdje vam dijete online skita?" Ovom je objavom Marijana Batinić ne samo pokrenula ključan dijalog, već je i pokazala kako se utjecaj na društvenim mrežama može iskoristiti za opće dobro. Njezin potez podsjetnik je svim roditeljima da digitalno doba donosi nove izazove te da je nadzor i edukacija djece o sigurnom korištenju interneta danas važniji nego ikad prije.
roditelji djeca sigurnost internet Marijana Batinić showbiz

VA
VanjaPlank
16:04 10.02.2026.

Meni se čini da je ovo prodavanje magle

