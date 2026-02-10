Naši Portali
na turneji

VIDEO 'Kakav pad!': Shakira krivo procijenila korak, a ljudi hvale njezinu reakciju

shakira
Foto: Reuters/PIXSELL (Ilustracija)
1/9
VL
Autor
Vecernji.hr
10.02.2026.
u 18:17

Shakira se sama podigla, bez ičije pomoći, i nastavila pjevati kao da je posrtaj bio dio koreografije. Glazba nije stala, a gitarist koji je stajao u blizini jedva je stigao procesuirati što se dogodilo prije nego što je pjevačica već bila ponovno na nogama

Pjevačica Shakira trenutačno je na turneji "Žene više ne plaču", a posljednji koncert je održala u El Salvadoru gdje se dogodio jedan incident. Shakira je pjevala svoj kultni hit ‘Si Te Vas’, a u jednom trenutku, dok se energično kretala pozornicom, Shakira je krivo procijenila korak, izvrnula gležanj i pala, udarivši desnom stranom tijela o pod. Pad je bio iznenadan i vidljiv, a na trenutak je izgledalo ozbiljno. No reakcija je bila brža od šoka publike, Shakira se sama podigla, bez ičije pomoći, i nastavila pjevati kao da je posrtaj bio dio koreografije. Glazba nije stala, a gitarist koji je stajao u blizini jedva je stigao procesuirati što se dogodilo prije nego što je pjevačica već bila ponovno na nogama. Publika je burnim pljeskom reagirala čim je postalo jasno da je sve u redu.

@kem_kel21 hay shakira caida mal#shskira#caida#mal#parati#viral ♬ original sound - kem_kel21

Nekoliko sekundi kasnije, s mikrofonom u ruci, Shakira se obratila publici. Najprije je mirno rekla ‘Ok’, dajući do znanja da nema razloga za brigu, a zatim je, u svom prepoznatljivom stilu, dodala: ‘Kakav pad!’
Umjesto da ignorira nezgodu ili je pokuša umanjiti, Shakira ju je prihvatila s dozom humora i nastavila nastup bez gubitka energije.

Podsjetimo, Shakira je trenutačno na turneju "Las Mujeres Ya No Lloran", odnosno "Žene više ne plaču" gdje koristi priliku i često govori o otpornosti, osobnom rastu i učenju iz vlastitih padova. I ranije je na koncertima spominjala da nitko nije imun na probleme, ali i da te svaki neuspjeh može učiniti mudrijim i jačim.
VIDEO 'Jezivo!': Slavni glumac postavio neukusno pitanje pjevačici o djeci, društvene mreže bijesne
shakira
1/8
turneja koncert shakira showbiz

