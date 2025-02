VIDEO Lepa Brena o incidentu u Zagrebu: 'Išla sam u bolnicu tek kad su mi rekli da je snimatelj dobro'

Regionalna glazbena zvijezda Lepa Brena nedavno je doživjela nezgodu na koncertu u zagrebačkoj Areni, kada je na nju pao član tehničke ekipe. U recentnom gostovanju na Extra FM-u, pjevačica je prvi put javno progovorila o detaljima incidenta, svom oporavku i planovima za povratak na zagrebačku pozornicu.

Incident se dogodio tijekom trećeg koncerta u Areni Zagreb, u prosincu prošle godine. Član snimateljske ekipe propao je kroz otvor za lift na pozornici i pao direktno na Lepu Brenu, koja je čekala svoj izlazak. - Taj trenutak dogodio se tijekom koncerta, dok sam sjedila ispod pozornice. Tamo je bio lift, smješten ispod, a obično kada sjedim na tom mjestu, istežem se. Imala sam sreće što nisam izvodila vježbe istezanja kralježnice prema podu, jer sam, u jednom trenutku, primijetila našeg kamermana kako ide unatrag i u tom trenutku pomislila kako će pasti. Nisam mogla znati da će pasti baš na mene. On je pao izravno na moje noge, a bol je bila užasna. Tada je počela pjesma 'Pazi kome zavidiš'. Kada se kamerman pomaknuo, osjetila sam da je nešto slomljeno. Dok sam sjedila i pjevala, primijetila sam da mi noga otiče, a remen na sandali me počeo stezati. Unatoč tome, nisam željela prekinuti koncert. Nitko nije smio saznati, a bila sam odlučna izdržati koliko god mogu - prisjetila se Brena.

Dodala je kako je u bolnicu pristala otići tek nakon što je saznala da je snimatelj, srećom, prošao samo s lakšim ozljedama: - Zatražila sam da mi jave što je s kamermanom jer sam bila jako zabrinuta za njega. On je mladi dečko, ima samo 25 godina. Ne volim kad se nešto dogodi nekome iz moje ekipe. Kada su mi rekli da je on u redu, da se samo malo ugruvao, rekla sam: 'Dajte mi piće, da se opustim, i odvedite me u bolnicu'. Nakon operacije, kada je popustio adrenalin, dali su mi nešto za smirenje jer je to bio veliki šok. Gotovo cijeli dan i noć sam provela spavajući. Sljedeći dan sam napokon postala svjesna što se dogodilo i što je sve moglo poći po zlu, i meni i njemu - kaže pjevačica.

Brena je pritom otkrila i kako je izgledao njezin oporavak od povrede: - Ja sam se već drugi, treći dan vratila iz Zagreba za Beograd poslije operacije i počela sam raditi sa fizioterapeutom ujutro dva sata i navečer jedan sat. To su bile terapije ne samo za nogu, nego i za cijelo tijelo. Već negdje drugog siječnja Boba i ja smo otputovali u toplije krajeve gdje sam počela sa vježbama u vodi i bazenu, točnije u moru i u vodi. Isto tako, po cijeli dan sam morala raditi lagane vježbe. Međutim, ono što mi se prvi put dogodilo u životu jest da sam otišla s longetom, invalidskim kolicima i hodalicom sa štakama te su me u avionu vodili uvijek tamo gdje se stavlja hrana i dolazi piće, ja sam dolazila uvijek sa te strane. To je bilo teško i komplicirano, jednako kao i dolazak sa štakama i hodalicom do vode, no kada sebi u glavi predstavite cilj da morate stati na noge, onda ništa nije teško. Danas se osjećam kao da sam svladala jednu veliku prepreku - priznala je.

Unatoč nezgodi, Lepa Brena se ne predaje. Nakon što se oporavila od ozljede noge, regionalna zvijezda u ožujku se vraća pred zagrebačku publiku. Ne samo da će održati odgođene koncerte, već je najavila i dodatni, šesti koncert u Areni Zagreb, čime potvrđuje svoju popularnost i povezanost s hrvatskom publikom.

