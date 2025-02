Simona Mijoković prisjetila se najtežih trenutaka: 'Spasio me od nemorala, oslobodio od okultnosti, droge'

Simona Mijoković na Facebooku se prisjetila teških trenutaka, ali i koliko joj je vejra promijenila život. '13 godina u Milosti Božjoj. 7. 2. 2012. došla sam na Tabor na razgovor pateru Zvjezdanu, našem voljenom pateru koji postade moj duhovnik. On koji me prvi nije osudio nego milosrdnom i pravednom ljubavlju dovodio na Izvor k Živome Bogu.

Do posljednjeg daha poticao me i ostavio riječi: 'Simona nikad ne odustaj, svjedoči Isusa do kraja u svemu'. 9. 2. 2012. prvi put dolazim na seminar na Tabor, upoznavši Katu poslužiteljicu koja godinama kasnije postaje krsna kuma mog Joshue i Amalie Josipe. Počinjem prvi puta moliti molitve koje nisam znala i koje sam zaboravila, ali čitala sam s usana mnogih vjernika u dvorani. Bio je težak put, ali sve što je teško u konačnici je spasonosno - na Očevu slavu i hvalu', napisala je na Facebooku.

'10. 2. 2012. petak prva životna sveta ispovijed gdje ispisujem grijehe na 7 papira A4 formata pišem i pišem. O' Bože da li je kraj mojim grijesima misleći si? Ali Božja milost nema kraja, rekavši sebi danas; Božje milosrđe i pravednost kao Ocean duboki. I još više i više, nema kraja. Jer kraj ne postoji. Vječnost čeka. Od tada sve sve mijenja. Od tada 13 godina čista sam od droge ! Bog me spasio nemorala, oslobodio od okultosti, droge bez da sam bila potrebna lječničke pomoći, oslobodio od cigareta, od bludnosti, ozdravio bulimiju i astmu od koje sam bolovala od djetinjstva . Otac je Učinio i činit će dok god dišem sve novo . Nije bilo lako u početku . Mnoge napasti , mnoge kušnje, mnogi napadi i progonstva koji su i danas kad gledam sve stepenice prema Njemu .

Ali i kada sam slaba i 'padnem' na progone i napade opet sam jaka u Tebi Gospodine koji me učiš: "Jer kada šutim, tada znam da pobjeđujem" (sveta Faustina). Hvala Ocu na mom muža pravednom u Gospodinu i s njime do sada 4 dječice uz moju Gabicu. Sve je Njegov dar. On daruje - On može i uzeti. Sve je Njegovo', zaključila je.

Podsjetimo, Simona trenutačno živi u Linzu. Sa suprugom Stanislavom dobila je četvero djece, dok iz prijašnjeg braka s Antom Gotovcem ima kćer Gabrijelu.

