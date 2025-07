VIDEO Komičar kojem su otkazali emisiju opsovao Trumpa u prijenosu uživo: Rukavice su skinute

Komičar Stephen Colbert uzvratio je Donaldu Trumpu prepoznatljivim sarkazmom nakon što je američki predsjednik pozdravio ukidanje njegove kasnonoćne talk show emisije. Nakon iznenadne objave da se Colbertova najgledanija emisija ukida iduće godine, Trump se oglasio na svojoj društvenoj mreži Truth Social. "Baš mi je drago što je Colbert dobio otkaz. Njegov talent bio je manji i od njegove gledanosti", napisao je Trump.

U ponedjeljak navečer, u prvoj emisiji otkad je primio vijest o ukidanju iste, Colbert je odgovorio Trumpu: "Kako se usuđujete, gospodine? Bi li netalentirani čovjek bio sposoban osmisliti sljedeću satiričnu dosjetku?". Zatim je opsovao Trumpu, a njegove riječi prekrivene su zvučnim signalom, prenosi dpa.

CBS je objavio prošlog tjedna da će "The Late Show with Stephen Colbert" završiti u svibnju 2026., što označava kraj televizijske franšize duge 33 godine, koju je Colbert vodio od 2015. Mreža je opisala Colberta "nezamjenjivim" i navela da je odluka o otkazivanju emisije "isključivo financijska", navodeći kao razlog sve veću konkurenciju u kasnonoćnom televizijskom okruženju. Tvrde da to nije povezano s komičnim sadržajem ili poslovnim previranjima unutar Paramount Globala, vlasnika CBS-a.

Trump je posljednjih mjeseci iznosio ozbiljne optužbe protiv CBS-a. Tvrdio je da su urednici informativnog programa "60 minuta", koji se emitira na američkoj televiziji više od pola stoljeća, uredili intervju s Kamalom Harris, njegovom suparnicom na predsjedničkim izborima, kako bi je prikazali u boljem svjetlu.

Emisija "60 Minutes" to je demantirala i objavila transkript intervjua, ali Trump je podnio tužbu. Naposljetku je Paramount pristao na nagodbu s Trumpom u iznosu od 16 milijuna eura. Dogovor je potaknuo pitanja i negodovanja pošto Paramountu treba odobrenje američke vlade za promjenu vlasništva o kojoj se dugo pregovara. Paramount, poznata holivudska tvrtka koja se bori u eri streaminga, pokušava se spojiti s tvrtkom Skydance Media, ali za to treba odobrenje Savezne komisije za komunikacije.

Prošli tjedan, samo nekoliko dana prije nego što je primio vijesti o otkazu, Colbert je nagodbu s Trumpom opisao kao "veliko mito". U ponedjeljak navečer uputio je lijepe riječi CBS-u, ali je i upitao publiku: "Kako to može biti isključivo financijska odluka ako je 'The Late Show' na prvom mjestu po gledanosti?".

Colbert se našalio u ponedjeljak i da mu je oduvijek bio san, kad je počeo kao amaterski komičar u Chicagu 1980-ih, da aktualni predsjednik slavi kraj njegove karijere, prenosi AFP. Colbert je rekao da je CBS tijekom vikenda sugerirao da je njegova emisija prošle godine izgubila 40 milijuna dolara. Kaže da bi mogao objasniti gubitak od 24 milijuna dolara godišnje, ali da nije kriv za preostalih 16 milijuna dolara, referirajući se na nagodbu CBS Newsa s Trumpom.

Colbert je s vremenom stekao reputaciju jedne od najpouzdanijih, ali i najsmješnijih ličnosti na američkoj televiziji. Tijekom pandemije koronavirusa postao je umirujuća prisutnost za milijune ljudi, emitirajući programe iz sobe u svojoj kući i govoreći o izazovima s kojima se suočavao sa suprugom Evelyn. Također je postao glavni kritičar Trumpa, kritizirajući američkog predsjednika zbog svega, od njegovih politika do njegove naklonosti prema Hannibalu Lecteru, navodi AFP.