VIDEO Kakav hit! Cristiano Ronaldo uhvaćen kako gleda profil poznate Hrvatice: 'Nije smio lajkati'

Poznata po uvjerljivim make-up transformacijama, vizažistica Marina Mamić i ovog je puta privukla pozornost javnosti pretvorivši se u nogometnu ikonu, Cristiana Ronalda. Cijeli proces podijelila je u videu na svom Instagram profilu, vjerno dočaravši svaki detalj njegova lica. Svjesna viralnog potencijala, zamolila je svoje pratitelje da označe slavnog Portugalca. - Ne pitajte koliko mi je trebalo da operem kosu nakon ove transformacije. Video je malo duži, ali htjela sam vam pokazati koliko detalja treba da bi jedna transformacija bila uvjerljiva - napisala je.

Ubrzo se dogodilo čudo. Sam Cristiano Ronaldo pogledao je njezinu Instagram priču, a Marina nije skrivala oduševljenje i šok. - Ljudi moji, Ronaldo mi je upravo pogledao story! Pa ne događa se ovo svaki dan! Ni u najluđim snovima nisam mislila da bi moglo doći do njegovog profila ali pošto imam najjaču podršku na svijetu.. i to se dogodilo! - uzbuđeno je poručila, dodavši kako se totalno zacrvenila kad je ugledala njegovo ime. Transformaciju možete pogledati na poveznici ispod.

Za ovaj ogroman uspjeh Marina je odmah zahvalila svojoj vjernoj publici. - Hvala svima koji su tagirali Cristiana Ronalda na moju transformaciju! - napisala je Mamić, svjesna da je upravo snaga zajednice dovela njezin rad pred oči svjetske zvijezde. Njezini pratitelji, kojih broji više od 150 tisuća, obasuli su je čestitkama, ističući kako je njezina vještina zaslužila takvo priznanje. - "Nije smio lajkati, Georgina napravila update Instagrama pa prati sve", "Ponosan, i ono najvažnije je, ako nešto zaista želiš, ostvariti ćeš!", "Čestitam, zaslužila si" - pisali su, a Marina je dodala: - A gledajte me kak' sam crvena u faci, odmah mi je, kad sam vidjela CR7 među pregledima, pritisak skočio na 200! - ne može sakriti sreću vizažistica.

Iako je Ronaldova reakcija kruna njezinog dosadašnjeg rada, ovo nije prvi put da Mamić zadivljuje pratitelje. Njezin talent prepoznat je kroz brojne transformacije. Nedavno je oduševila pretvorbom u Luku Modrića, a postigla je i nevjerojatnu sličnost s legendama poput princeze Diane, Michaela Jacksona i Olivera Dragojevića, čime je osigurala status jedne od najtalentiranijih vizažistica u regiji.

Podsjetimo, Mamić se nedavno transformirala i u Marka Perkovića Thompsona. Uz objavljeni video svoje transformacije, Marina je duhovito komentirala: "Ne mogu dovesti pola milijuna ljudi na hipodrom, ali možda uspijem na ovaj video hah. Transformacija u MP Thompsona. Kako vam se sviđa? Pišite mi.."

Njezin talent ni tad nije prošao nezapaženo, te je osim oduševljenja brojnih pratitelja, privukao pažnju i samog Thompsona. Vizažistica je s ponosom podijelila ovu informaciju na svom Facebook profilu, objavljujući: "Ovo stvarno nisam očekivala! Thompson mi je komentirao na transformaciju!!!" Uz objavu je priložila i snimku zaslona s pjevačevim komentarom koji glasi: "Bravo, svaka čast na trudu!" Očito iznenađena i oduševljena reakcijom slavnog pjevača, Marina je odgovorila: "Ajme malo sam u šoku sada, hvala od srca! Drago mi je da vam se svidjela transformacija!"