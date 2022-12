Vizažistica koja je oduševila transformacijama u vatrene: 'Livaković je lajkao, a Gvardiol je bio oduševljen'

Podršku vatrenima tijekom Svjetskog prvenstva u Kataru slali su mnogi poznati, a svatko je našao svoj način kako bi pokazao da je uz njih. Na svoj način podršku im je pružala i vizažistica Marina Mamić, koja se poslužila svojim sposobnostima transformacije i oduševila cijelu Hrvatsku. Marina je tijekom SP-a sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama podijelila kako se transformirala u neke naše igrače, primjerice u kapetana Luku Modrića, vratara Dominika Livakovića i stopera Joška Gvardiola, a na neko vrijeme postala je i izbornik Zlatko Dalić. Marini ovo nisu prve transformacije, a pozornost je privlačila već prije kada se transformirala u pjevače, glumce i političare. Pozornost medija privukla je svojom transformacijom u Donalda Trumpa, a pohvalila ju je i Julia Roberts, nakon što se Marina transformirala u nju. O talentiranoj vizažistici pisao je poznati list Daily Mail, koji je hvalio njezine sposobnosti. Mamić je radila i u showu “Tvoje lice zvuči poznato”, u kojem je šira publika mogla vidjeti neke njezine radove. S talentiranom vizažisticom razgovarali smo o njezinim transformacijama u vatrene, ali i o ljubavi prema ovom poslu.

Vaša posljednja transformacija bila je ona u Zlatka Dalića. Koliko vam je vremena trebalo za nju? Kakve su bile reakcije?

Za transformaciju u Zlatka Dalića trebalo mi je otprilike tri sata, što i nije tako puno s obzirom na to da su neke znale trajati i više od deset sati. Reakcije su bile zaista nevjerojatne! Dobila sam jako puno poruka podrške i, koliko sam uspjela popratiti, svima se svidjela ta transformacija.

Foto: Privatni album

Prije izbornika transformirali ste se i u neke druge reprezentativce, kako ste došli na ideju da se transformirate u naše nogometaše?

Ta ideja pala mi je na pamet i tijekom prošlog prvenstva, kada sam shvatila da bih mogla podržati, a i usput zabaviti naše nogometaše transformirajući se u njih. I tada su reakcije nogometaša, ali i pratitelja bile sjajne pa sam ovo prvenstvo samo to odlučila ponoviti.

Je li vam itko od naših reprezentativaca lajkao objavu? Jesu li nešto komentirali?

Objavu mi je lajkao Dominik Livaković, a dobila sam informaciju i da je Joško vidio svoju transformaciju te da je bio oduševljen.

Po svojim transformacijama poznati ste već dulje vrijeme, a šminkom ste se maskirali u razne glumce, pjevače, čak i političare.

Foto: Privatni album

U koga vam se bilo najteže transformirati? Koliko je trajala najdulja transformacija?

Sve transformacije su teške i zahtijevaju puno vremena i truda, no najdulja i najzahtjevnija definitivno je bila ona u glumca Joaquina Phoenixa, kada sam radila dvije transformacije u jednoj. Njega kao glumca i njega u ulozi Jokera. Ta transformacija potrajala je čak 27 sati.

Pohvalila vas je i Julia Roberts, kako vas je zamijetila? Kako ste se osjećali zbog pohvale?

Nakon svake transformacije moji pratitelji imaju divnu naviku da tagiraju osobu u koju sam se transformirala, a to znaju biti stotine komentara pa tako ponekad transformacija dođe i do osobe u koju sam se transformirala. Što se Julije Roberts tiče, pohvala jedne tako velike zvijezde, koju i sama iznimno volim i cijenim, znači mi sve. To je kruna na sav uložen rad i trud.

Što jedna transformacija sve uključuje?

Prije svake transformacije prvo što moram je nabaviti sve što mi je potrebno – periku, leće, kostim... Zatim proučavam crte lica te osobe i mimiku, a tek onda slijedi proces šminkanja i snimanja. Nakon svega toga još ostaje editiranje videa, koje također zna potrajati satima.

Foto: Privatni album

Prošle godine bili ste na dvije operacije, jeste li se sad potpuno oporavili? Jesu li vam one na neki način pomogle da bi transformacije bile lakše?

Da, sada sam se potpuno oporavila i mogu normalno funkcionirati. Lagala bih kada bih rekla da mi nisu pomogle i olakšale proces transformacije. Prije bih, primjerice, puno vremena gubila sjenčajući čeljust kako bih je vizualno skratila, danas to više ne moram raditi. Također sam više radila osobe koje imaju grublje crte lica, kakvo sam i sama imala prije operacija, a sada imam osjećaj da mogu napraviti sve. I one zvijezde s grubljim, ali i one s blažim crtama lica.

Otvoreno ste govorili o svojim operacijama, jeste li naišli na kritike? Kako je to bilo prihvaćeno?

Ako mogu, uvijek volim pomoći drugome svojim primjerom i iskustvom. Tako je bilo i s operacijama. Naravno da će uvijek biti onih koji će kritizirati, ali na moje iznenađenje takvih je bilo jako malo. Pratitelji su mi uglavnom bili zahvalni što sam sve podijelila s njima jer im je to dalo hrabrost i uvid u to kako izgleda oporavak od jedne takve operacije. Tako da mogu reći da je bilo odlično prihvaćeno.

Poznati ste i po svojem radu na showu “Tvoje lice zvuči poznato”, što vam je ostalo u sjećanju iz tog showa? Koju masku vam je bilo najteže, a koju najdraže napraviti?

To je bilo nevjerojatno iskustvo i nosim samo predivne uspomene iz tog showa. Kolege i ja bili smo kao jedna velika obitelj, timski smo radili, pomagali si međusobno, a u backstageu je uvijek vladala zabava. Puno sam iskustva i znanja stekla na tom showu. Najteže mi je uvijek bilo napraviti osobe koje nemaju toliko izražene crte lica, poput recimo Justina Biebera, a najdraže mi je bilo raditi Michaela Jacksona. Moja šefica zna koliko obožavam Michaela pa bi uvijek meni dodijelila tu transformaciju.

