VIDEO HRT objavio snimku iz 1997.: Thompson objašnjava kako je dobio nadimak, evo kako je tada izgledao

Poznati hrvatski pjevač Marko Perković Thompson gostovao je 1997. godine u emisiji Željke Ogreste na HRT-u, gdje je otkrio porijeklo svog prepoznatljivog nadimka. Tijekom razgovora, koji je HRT nedavno ponovno objavio na društvenim mrežama, Ogresta je upitala Perkovića o njegovom sudjelovanju u vojnoj operaciji Oluja i oslobađanju Knina.

"Koliko znam, ti si u Oluji sudjelovao, je li tako, i Knin si oslobađao?", pitala je Ogresta. "Točno, je, meni je to bio odmor, sve ovo me pomalo zamaralo. Ova estrada, pošto se ja nikada nisam mislio baviti ovime, slučajno se to dogodilo. Kad bih otišao u Čavoglave sa svojim prijateljima, ja bih se tada odmorio. I naravno da mi je sve to odgovaralo", odgovorio je tada dugokosi Thompson. Voditeljica je zatim upitala o pušci po kojoj je dobio nadimak: "A Thompsona još uvijek imaš?" "Thompson je kod mene, uvijek će i biti", kratko je odgovorio Perković.

Glazbenik je potom objasnio kako je stekao svoj nadimak: "Po pušci, da. Mi prve puške koje smo dobili u ratu 91. godine, nekih petnaestak pušaka, među njima je bila stara američka puška Thompson, koju su dužili Amerikanci u Drugom svjetskom ratu. Pošto nas je s imenom Marko bilo nekoliko u našem vodu, i koji Marko, onaj što ima Thompsona. I tako. A to je bio peh, taj Thompson nije dobar uopće." Na kraju je dodao: "A slab, slab domet ima, teško je nabaviti municiju za njega i tako."