KAKAV PAR!

VIDEO Gopčeva supruga skinula se u haltere i glumila seksi liječnicu! Inače je balerina, a zajedno su više od 30 godina

Zagreb: U ZKM-u održana komemoracija za prerano preminulog Dinu Dvornika
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
1/23
VL
Autor
Vecernji.hr
09.08.2025.
u 07:00

Naš eminentni glazbenik i roker, Davor Gobac u u braku je i vezi više od trideset godina s lijepom Deanom, a više o njihovu zanimljivom odnosu i karijerama doznajte u nastavku

Glazbeni sastav Psihomodo pop prošle je godine u studenom u zagrebačkoj Areni održao najveći koncert u njihovoj karijeri. Frontmen grupe, 61-godišnji Davor Gobac tada je rekao kako su bili izuzetno spremni za koncert i izvedbu, a među tisućama obožavatelja bila je i njegova obitelj. Davor rijetko govori o svojem privatnom životu, ali ipak je poznato da već više od trideset godina ljubi suprugu Deanu. Iako je roker, već godinama živi mirnim i povučenim životom s obitelji u naselju pokraj metropole – u Zaprešiću.

Njegova supruga Deana Gobac također je na sceni cijeli život, baš kao i on, točnije kao vrhunska balerina koja je svojedobno plesala u zagrebačkom HNK. Poznato je i da je ovom šaljivdžiji, koji ima izvrstan smisao za humor, supruga Deana najveća podrška, a to je pokazala kada je odigrala ulogu u njegovu spotu za pjesmu "Trotl Boy". Spot za pjesmu snimali su davne 1991. godine, a lijepa Deana u njemu je glumila atraktivnu liječnicu koja se skinula čak i u haltere.

U Zagreb nije došla zbog svog voljenog supruga, već zbog karijere koju je uspješno izgradila, a u metropolu se preselila 1987. Godine 1993. dobila je status solistice baleta, a surađivala je i s drugim kazalištima, plesnim i baletnim trupama i skupinama diljem svijeta. Tijekom angažmana u zagrebačkom HNK plesala je u gotovo svim naslovima koji su bili na repertoaru. Koreografirala je i balet "Bez prtljage" koji je u sklopu predstave "Tko je ugasio svjetlo" čak dvije sezone bio na repertoaru HNK.

FOTO Blanka Vlašić kriomice snimljena u posebnom društvu! Sin Mondo već vozi romobil, a ona odjenula zanimljivu kombinaciju
Zagreb: U ZKM-u održana komemoracija za prerano preminulog Dinu Dvornika
1/18

Davorova supruga Deana rodom je iz Zadra, a ovaj ljubavni i bračni par upoznao se preko zajedničkih prijatelja. Zaljubili su se na prvi pogled, a vjenčali su se 1994. Nedavno je poznati roker bio član žirija glazbenog showa The Voice Hrvatska i za Gloriju je otkrio čime je suprugu osvojio kada su se upoznali. – Pameću sigurno, jer sumnjam da je ljepota bila u điru – kazao je šaljivo, a na pitanje čime ga je očarala, romantično je priznao: – Očarala me svojim postojanjem – rekao je Gobac. Kad je riječ o njihovu slobodnom vremenu i o tome kako provode godišnji odmor – poznato je da bračni par ljeta voli provoditi u Zadru, rodnom Deaninu gradu gdje uživaju u moru i druženju s ostatkom obitelji.

Javila nam se bivša misica nakon incidenta bivšeg supruga i novog partnera: 'Nikog ne zanima kako će se to odraziti na dijete'
Zagreb: U ZKM-u održana komemoracija za prerano preminulog Dinu Dvornika
1/17

Inače, par je 1994. godine dobio sina Vilija koji je krenuo baš očevim stopama. Talentirani Vili diplomirao je na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu, a sa svojim bendom "Donkey Hot" svira po cijeloj Hrvatskoj. Bili su čak i predgrupa Goranu Bari i Majkama u Areni prošle godine. – Kažu da sam naslijedio glas od tate, da sam naslijedio oči od mame, kažu da sam od bake dobio nos i, hvala Bogu, na poštara nije ništa – našalio se Vili jednom prilikom za domaće medije.

Psihomodo Pop Deana Gobac Davor Gobac showbiz

