Domaća pjevačica zbog vjere je napustila Hrvatsku i promijenila život: Evo gdje danas živi

Ivana Brkić početkom ovog milenija postala je najveća mlada pop-zvijezda u Hrvatskoj, svojevrsna tinejdžerska ikona koja je završila na naslovnicama svih (teen) magazina, a onda se povukla sa scene i od tada se o njoj malo toga zna. Njezina glazba imala je veliki broj obožavatelja još u vrijeme prije YouTubea i modernih tehnologija pa je njezin uspjeh tim bio još veći i značajniji.

Posebno u drugoj dekadi novog milenija došlo je do procvata YouTubea pa je i Croatia Records počela objavljivati njezine videospotove na službenom kanalu. To joj je vratilo staru popularnost i većina spotova ima nekoliko stotina tisuća pregleda na YouTubeu, dok neki prelaze i milijun pregleda, a oni stalno i rastu. Stoga je Ivana Brkić postala i jedna od pop-ikona neke nove generacije i njezina glazba neizostavna je na svakom partyju.

Godine 2000. Ivana Brkić osvojila je nagradu za najboljeg debitanta na Zadarfestu, 2003. godine dobila je priznanje za srebrnu nakladu albuma "Uzmi sve", a dvije godine kasnije nagradu za najveći hit Hrvatskog radijskog festivala (Kora pod nogama) po glasovima preko SMS poruka. Godine 2006. stiže joj i priznanje u novogodišnjoj anketi časopisa OK! koji je album "Sve je samo fol" proglasio albumom godine.

Ovo su samo neka od priznanja zbog kojih zaista možemo reći kako je Ivana Brkić bila najveća tinejdžerska pop-zvijezda s glazbom koja je tada u Hrvatskoj bila ispred vremena, odnosno bila je odraz svjetske glazbene scene s modernom produkcijom i njezinim prepoznatljivim glasom. Nakon svih ovih događanja Ivana se odlučila posvetiti privatnom životu i u potpunosti se povukla s hrvatske glazbene scene.

Inače, Ivana se sa scene iznenada povukla jer je, kako je sama otkrila u jednom intervjuu, kao dio Jehovinih svjedoka osjetila potrebu da se posveti toj zajednici. Danas živi u Sloveniji, gdje se i udala za Emira Mesića te uzela njegovo prezime. Zadnji put za hrvatske medije progovorila je u glazbenom showu Dalibora Petka 2012. godine, gdje je rekla da je jednostavno odlučila da ne želi više biti javna osoba. Njezine društvene mreže, točnije profil na Facebooku kojim se koristi sa suprugom, nisu otvorene za javnost, a posljednje objave koje se mogu vidjeti su iz 2015. godine.