Policija se oglasila o drami na snimanju spota Alke Vuice, evo što kažu

Dramatična situacija oko snimanja novog spota Alke Vuice za pjesmu Rata-ta-ta-ta, koju izvodi s Damirom Martinovićem Mrletom iz Leta 3, dobila je novo poglavlje. Naime, zbog filmskih rekvizita – triju strojnica – intervenirala je policija, a suradnica na projektu, bivša misica Ana Batarelo, privedena je na razgovor. Sada se oglasila policija sa službenom izjavom koju prenosimo u nastavku.

"Izvješćujemo kako je u petak, 3. travnja, opatijska policija zaprimila poziv djelatnika hotela u Mošćeničkoj Dragi, gdje su na recepciji odložena tri komada oružja (puške) koja su korištena kao rekvizit tijekom snimanja videospota. Policija je oružje privremeno oduzela i u tijeku je utvrđivanje okolnosti spomenutog događaja", izjavili su iz PU primorsko-goranske za 24sata.

FOTO Skandal! Policija privela bivšu misicu zbog oružja Hrvatske vojske, u dramu uključena i Alka Vuica

Podsjetimo, cijeli slučaj na Instagramu je detaljno opisala Ana Batarelo, Splićanka koja je 2014. predstavljala Hrvatsku na izboru za Miss Planet Earth. "Nakon što sam pristala sudjelovati u snimanju i realizaciji videa za novu pjesmu Alke i Mrleta (Let 3) ‘Rata-ta-ta-ta’, dogodila se situacija koju ću dugo pamtiti. Privedena sam u policijsku postaju te optužena da su mi oduzete tri strojnice Hrvatske vojske (ako ne znaš što je bilo?!?!)", započela je svoju objavu.

Objasnila je kako je ekipa nakon cjelodnevnog snimanja rekvizite, posuđene od Jadran filma, ostavila na recepciji hotela u kojem su odsjeli kako bi mogli otići na večeru. Po povratku u sobe, usred noći probudio ju je poziv s recepcije. "Ana Batarelo, možete li, molim vas, sići na recepciju? Imamo problem s vašim oružjem", prepričala je poziv.

Odmah je obavijestila Alku te su zajedno sišle, gdje ih je dočekao zaštitar koji je već pozvao policiju. "Uspavana i pomalo nervozna pokušala sam objasniti da je riječ o rekvizitima za koje imamo potvrdu o korištenju, da nisu opasni i da sam ih ostavila na sigurnom mjestu kako ih netko ne bi ukrao. No, unatoč objašnjenju, inzistirao je na dolasku policije", nastavila je Ana. Događaj je, kako navodi, završio njezinim privođenjem, a rekviziti su okarakterizirani kao vojno naoružanje.

U komentarima ispod njezine objave javila se i Alka Vuica. "Bilo je stvarno strašno i nikako ne mogu zaspati... Ne mogu vjerovati u kakvom vremenu živimo! Slobodniji smo bili za vrijeme ‘Rata-ta-ta’... o Jugoslaviji da i ne govorim", napisala je pjevačica, podijelivši objavu i na svom profilu.

Svojoj je suradnici poručila: "Žao mi je što sam ti dala ‘oružje’ i što si ga preuzela za moj video pa sada odgovaraš kao da si terorist. Kažu – ‘oduzete su ti tri strojnice’, a nisi ni zapucala!" Vuica je objavu zaključila stihovima nove pjesme: "Oprosti, zlato, ali kao što poručuje moja nova pjesma ‘Rata-ta-ta-ta’: stalno nas je*u oni koji su svoj zadnji metak odavno ispalili."

Ispod objave nizali su se različiti komentari – od onih koji su povjerovali u priču do skeptičnih reakcija: "Čitam i mislim – prvoaprilska šala. Ali očito nije... samo Hrvatska", "Da nije tragično, bilo bi komično“, "Priča kao stvorena za promociju pjesme“, pisali su pratitelji.