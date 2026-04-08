Trump se vraća na Balkan: Preslaguju se karte u ovom dijelu svijeta, ovi potezi to dokazuju

Na početku drugog mandata Donalda Trumpa u Bijeloj kući mnogi su smatrali kako sadašnjeg američkog predsjednika Balkan uopće ne zanima. Samo događaji u posljednja dva dana dokazali su koliko su takvi bili u krivu, a to je pogotovo bilo jasno već da se pogledao i Trumpov prvi mandat. Jer, nakon tri godine pauze tek smo u tom periodu ponovo dobili američkog veleposlanika u Hrvatskoj, a to je Robert Kohorst, Trumpov intimus i suigrač na golf terenima. U njegovom mandatu u Zagrebu dovršeno je ono što se razvlačilo godinama, a to je konačna realizacija projekta LNG terminala u Omišlju. Nakon što je Trump otišao iz Bijele kuće ponovo je uslijedila pauza da bi Zagrebu kao veleposlanica bila predstavljena Nicole McGraw. U njezinom mandatu, a više puta je objavljivano kako pozdravlja napredak u tom projektu, počinje se realizirati Južna plinska interkonekcija, projekt kojim se povezuje upravo LNG terminal u Omišlju s plinskom mreže susjedne Bosne i Hercegovine. Tako se čini da je Balkan oduvijek zanimao Trumpovu administraciju, a poglavito se čini kako je u sjeni tog interesa energetika. Jer, JD Vance, Trumpov potpredsjednik, posjetio je Budimpeštu kako bi dao potporu Viktoru Orbanu koji ide ususret izborima ovog vikenda. Ali i da bi mu, valjda usput, prodao i nešto nafte.

Već ususret dolasku Vancea u Budimpeštu, objavljivano je kako će se tamo sklopiti dogovor o kupnji američke nafte. - Mađarska energetska tvrtka MOL Nyrt. pristat će na kupnju 500.000 tona za otprilike 500 milijuna dolara, rekla je osoba koja je tražila da ostane anonimna radi rasprave o nejavnim informacijama. Nisu odmah dostupni nikakvi drugi detalji. MOL je povećao kupnju ruske nafte nakon što je dobio izuzeća od sankcija i od SAD-a i od Europske unije, objavio je Bloomberg tek par sati prije nego će Vance sletjeti u mađarski glavni grad. Nominalno je to kako bi se popravile Orbanove šanse na dolazećim izborima, ali pozicija MOL-a kao vodeća energetska kompanija u regiji sasvim sigurno neće izgubiti tu poziciju eventualnom promjenom vlasti u Budimpešti.

Upravo zbog tog MOL-ovog položaja Mađarsku se mora gledati i u kontekstu Balkana iako ipak pripada srednjoj Europi, od Balkana je odvajaju Sava i Dunav. Podsjetimo i da su upravo Sjedinjene Države odobrile MOL-u otkup ruskog udjela u Naftnoj industriji Srbije a nedavno je produžen i rok za realizaciju te transakcije, sve do 22. svibnja. Energetska suradnja ide i dalje, jer je u studenom za posjeta Trumpu Orban pristao na kupnju 400 milijuna kubika LNG-ja kroz pet godina ali i na ugovor s Westinghouseom vrijedan 114 milijuna dolara za kupovanje nuklearnog goriva za drugi blok elektrane u Pacsu koji je u izgradnji. I onda još da Mađarska kupi i 10 malih modularnih reaktora za cijenu koja možda doseže i 20 milijardi dolara. S time da je u svijetu za sada aktivan samo jedan takav uređaj. Jasno je da puno ovisi o tome kako će Orban proći na izborima, no obzirom na opće okolnosti ne vidi se da u energetici eventualni novi premijer ima nešto više mogućnosti od ovih koje je potpisao Orban.

I onda je tu Donald Trump Jt. U Banjoj Luci kroz koju se kretao pod neviđenim mjerama osiguranja, da bi onda na panelu gdje je sudjelovao kao gost Igora Dodika, sina Miloradovog, potvrdio da Trumpovu administraciju zanima business prije svega. - Europska unija je pomalo u kaosu, rekao je Trump Jr. tijekom zatvorene panel rasprave s političkim čelnicima i poslovnim osobama regije. Dodao je da je čuo od poslovnih ljudi diljem svijeta koji su Europu opisali kao „katastrofu“. - Ali to je katastrofa za koju smatraju da je također treba popraviti zbog utjecaja koji ima na vrijednosti i zapadnu civilizaciju, rekao je Trump Jr., koji je izvršni potpredsjednik Trump Organisationa, koju vodi zajedno sa svojim mlađim bratom Ericom. Govorio je i kako umjetna inteligencija i kriptovalute sve više oblikuju današnji svijet, naglašavajući da su to područja koje Trump Organisation pažljivo prati i rado prihvaća. - To je nešto u što smo se mi, kao Trump Organisation, uključili rano jer, kao što ste vidjeli u ovom dijelu svijeta i drugim dijelovima svijeta, demokracija nije uvijek demokracija. Demokracija nastavlja biti instrumentalizirana širom svijeta, što nam je stvorilo problem. Što se tiče kripta, ušli smo u kripto ne zato što smo bili na vrhu tehnoloških inovacija, nego zato što nismo imali izbora, kazao je Donald Trump Jr.

Nastavio je spominjući još nešto vrlo interesantno, a to su hidroenergetski resursi za koje su potencijali na ovim područjima ogromni, a sve u kontekstu potreba umjetne inteligencije. - To je utrka koju zapadna civilizacija jednostavno mora dobiti. Postoji točka nakon koje, ako neko ode predaleko u računalnoj snazi, nema povratka.

Pobjednik te utrke odlučivat će o mnogo čemu. Čak i u Americi, iako možda postoji određena prednost, neka od područja gdje smo u zaostatku očigledno se odnose na energiju. Mislim da je to možda područje u kojem postoje nedovoljno iskorišteni hidroenergetski resursi. Energija će biti ono što pokreće sve to. Ne možete pobijediti u utrci umjetne inteligencije bez energije. Iako je AI 'atraktivan', a na energiju se gleda kao nešto staromodno i kao da nije dio 'zelene nove prevare', energija će biti sve, govorio je Trump Mlađi koji je u Banja Luci bio u privatnom posjetu koji se očito može tumačiti svakako samo ne tako.