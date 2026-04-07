Od pogreba do svjetske slave – nevjerojatna priča orkestra „100 romskih violina“ koji stiže u Dalmaciju

Malo je glazbenih priča koje su nastale iz tuge, a prerasle u svjetski fenomen. Ideja za Budimpeštanski romski simfonijski orkestar, poznat kao legendarni „Orkestar 100 violina“, rođena je 1984. godine, na pogrebu slavnog mađarskog primáša Sándor Járóka. Tog dana, stotine romskih glazbenika iz svih krajeva Mađarske okupile su se kako bi mu odale posljednju počast. Nad grobom „kralja primáša“ spontano su zasvirali zajedno – i iz tog emotivnog trenutka zajedništva nastala je ideja o osnivanju orkestra koji će očuvati duh romske glazbene tradicije. Godinu dana kasnije, 1985., vizionar László Berki i njegovi suradnici osnovali su orkestar koji će postati simbol romske umjetničke duše i kulturnog nasljeđa Mađarske. Danas, gotovo četiri desetljeća kasnije, „Orkestar 100 violina“ i dalje putuje svijetom, donoseći publici glazbu koja nadilazi granice jezika, nacija i stilova.

A sada se vraćaju u Hrvatsku! Publika će 10. travnja u Dvorana Gripe u Splitu, te 11. travnja u Dvorana Krešimira Ćosića (Višnjik) u Zadru imati priliku uživo doživjeti čaroliju stotinu glazbenika na sceni, na koncertima koji se pamte cijeli život. Ovaj spektakularni ansambl okuplja više od stotinu vrhunskih romskih glazbenika – violinista, čelista, kontrabasista i majstora cimbala. Njihov repertoar obuhvaća širok raspon: od klasičnih djela Franz Liszt i Johannes Brahms, preko tradicionalnih ciganskih čardaša, do popularnih melodija i filmske glazbe.

„Orkestar 100 violina“ nastupao je u više od 50 zemalja svijeta, pred kraljevima, predsjednicima i publikom koja broji tisuće ljudi. Njihovi koncerti poznati su po snažnim emocijama, virtuoznosti i posebnoj energiji koja se sa scene prenosi na svako srce u dvorani. Zanimljivo je da je orkestar uvršten i u Guinness World Records kao najveći ansambl violina na svijetu. Svaki njihov nastup završava impresivnim zajedničkim finalom, u kojem svi glazbenici sviraju u potpunom jedinstvu – prizor koji publika pamti čitav život. Ulaznice su dostupne na Eventim.hr i Adriaticket.hr.