Orbán i Putin sklopili tajni dogovor: Cure detalji plana od 12 točaka koji će razbjesniti Europu

Mađarska i Rusija dogovorile su detaljan plan od 12 točaka za značajno jačanje bilateralnih veza, unatoč europskim sankcijama protiv Moskve zbog rata u Ukrajini, pokazuju službeni dokumenti ruske vlade do kojih je došao POLITICO. Plan je usvojen na 16. sjednici Međuvladine komisije za ekonomsku suradnju između Rusije i Mađarske, održanoj 9. prosinca 2025. godine u Moskvi. Potpisali su ga mađarski ministar vanjskih poslova i trgovine Péter Szijjártó i ruski ministar zdravstva Mikhail Murashko. Dokumenti sadrže konkretne upute ruskim državnim tijelima za provedbu dogovorenih mjera, a naglašavaju da suradnja mora biti dugoročna i obostrano korisna, uz poštivanje Mađarske kao članice Europske unije.

Prema planu, dvije zemlje žele prije svega preokrenuti pad bilateralne trgovine koji je nastao zbog uvođenja europskih sankcija. Poseban naglasak stavljen je na energetski sektor, gdje se predviđa produbljivanje suradnje u području nafte, plina i nuklearnog goriva. Ruske tvrtke trebale bi istražiti mogućnosti za nove projekte u proizvodnji električne energije i vodika upravo na mađarskom teritoriju. Suradnja se proteže i na industriju, zdravstvo, poljoprivredu te građevinarstvo.

Jedan od važnijih dijelova plana tiče se obrazovanja i kulture. Mađarska namjerava ojačati poučavanje ruskog jezika, između ostalog dovođenjem ruskih nastavnika, olakšati međusobno priznavanje kvalifikacija te potaknuti razmjenu studenata na poslijediplomskim studijima. Dogovorene su i intenzivnije razmjene u području sporta i cirkuskih umjetnosti, uz izradu posebnog akcijskog plana za razdoblje 2026.–2027. godine.

Ovaj sporazum dodatno osvjetljava bliske odnose Budimpešte i Kremlja u vrijeme kada je Europska unija uvela brojne sankcije Rusiji nakon pune invazije na Ukrajinu 2022. godine. Mađarski premijer Viktor Orbán već dulje vrijeme zagovara pragmatičnu politiku prema Rusiji, često blokirajući ili usporavajući strože mjere Europske unije, a suradnju s Moskvom opravdava nacionalnim interesima Mađarske, posebno u području energetike. Dokumenti su objavljeni svega nekoliko dana uoči nedjeljnih parlamentarnih izbora u Mađarskoj, na kojima stranka Viktora Orbána, Fidesz, prema anketama zaostaje za oporbom predvođenom Péterom Magyarom. Oporba oštro kritizira vladu zbog ovakvih veza s Rusijom. Péter Magyar optužio je Orbánovu administraciju za „otvorenu izdaju“, ističući da bliski odnosi s Moskvom predstavljaju Ahilovu petu mađarske vlade.

Szijjártó je na kritike odgovorio oštro, poručivši da mađarsku bilateralnu suradnju vodi isključivo nacionalni interes, a ne pritisak da se prilagodi „ekstremno pristranom liberalnom mainstream medijskom narativu“. Rusko ministarstvo vanjskih poslova nije odgovorilo na upit za komentar. Objavljeni dokumenti, iako ih POLITICO nije mogao potpuno neovisno verificirati, u skladu su s dosadašnjim načinom rada moskovske administracije.