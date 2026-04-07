Naš influencer pokazao rezultat redovitih treninga, a Nives Celzijus mu poručila: Jako zgodan!

Domaći influencer i pobjednik showa "Ples sa zvijezdama" Marco Cuccurin na Instagramu je podijelio s pratiteljima seriju fotografija snimljenih u teretani i na kojima je pokazao rezultat uspješnih treninga kojima je bio predan u zadnje vrijeme i rezultat nije izostao. "Dogodio se dobar pump pa sam ga obilježio slikama, a kako dugo nisam objavio ovakve iz teretane evo jedne da to promijenimo. P.s još 82 dana do ljeta tako da sad trebamo stisnuti malo svi!", napisao je Marko u opisu uz fotografije. U komentarima su mu brojni pratitelji pohvalili izgleda, a pjevačica Nives Celzijus mu je napisala:

"Jako zgodan!" Koliko redoviti i pravilni treninzi mogu promijeniti figuru Marco je pokazao u studenom prošle godine kada je na društvenim mrežama objavio video u kojem pokazuje razliku u izgledu unutar dvije godine otkako trenira. "Ista odjeća 2 godine kasnije. Isplati se otići na trening i biti uporan tu i tamo, pogotovo kada ti se smiju ili kada ti kažu da ne znaš i da nikad nećeš uspjeti ama baš ništa #trening #transformacija", napisao je tada Marco i pokazao zadivljujuću transformaciju.

Na društvenim mrežama Marco često potiče diskusiju i ruši određene stereotipe. Prije nekoliko mjeseci podijelio je tako seriju fotografija u upečatljivom, šljokičastom izdanju s prozirnom majicom i biserima na licu, te poručio: - Od svega najviše volim razbijati stereotip tako da kao muškarac zalijepim šljokice i onda još i obučem šljokice, a najbolje od svega je što se i dalje osjećam skroz muževno i seksi - napisao je. Njegov odvažan potez i iskrene riječi pokrenule su važnu raspravu. pojasnio svoju filozofiju, ističući kako je muževnost unutarnji osjećaj. - Ee vidiš to ti nitko ne može oduzeti, muškost dolazi iznutra, nema veze s vanjštinom. Slažemo se? - upitao je pratitelje, potičući ih na razmišljanje o nametnutim normama.