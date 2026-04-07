Kako izgleda Giulianova supruga? Pojavila se u svima znanom spotu, a upoznali su se na zajedničkom projektu

Popularni domaći pjevač Giuliano već godinama važan je faktor na hrvatskoj glazbenoj sceni, no o privatnom životu oduvijek je izbjegavao govoriti. Iako se svoju suprugu trudi sakriti od svjetala reflektora, javnosti je ipak poznata samozatajna Kristina Đanić. Guliano i Kristina, koja je inače po zanimanju koreografkinja i plesna pedagoginja, upoznali su se tijekom suradnje na jednom zajedničkom projektu. Par je 2002. godine svoju ljubav odlučio okruniti vjenčanjem, a samo dvije godine kasnije dobili su sina Marka. Lijepa Kristina posljednjih godina sve rijeđe se pojavljuje u javnosti, dok se u prošlosti pokušala otisnuti i u estradne vode.

Naime, 1996. godine nastupila je u videospotu za pjesmu 'Opasan plan' pop-rock sastava 'Neki to vole vruće', u kojem je u izazovnom izdanju snimila upečatljive vruće scene. S vremenom je glazbu zamijenila glumom, pa je 2010. u seriji 'Najbolje godine' utjelovila instruktoricu aerobika. Tim je povodom u jednom intervjuu otkrila da suprug podržava i ponosi se njenom odlukom da se oproba u glumačkim vodama.

23.03.2018., Split - U Spaladium Areni odrzana je svecana 25. dodjela glazbenih nagrada Porin. Nagrada Porin je najuglednija glazbena nagrada u Hrvatskoj koja je ustanovljena 1993. godine, a redovito se godisnje dodjeljuje od 1994. Giuliano Djanic, Kristina Djanic

- Giuliano je jako ponosan na mene. On me ohrabrivao u tome da se okušam kao glumica i oduševljen je mojim prvim nastupom. A inače, oboje imamo stav da u životu treba sve iskušati i iskoristiti sve svoje talente - ispričala je svojevremeno za Tportal te dodala da je o tom zanimanju razmišljala već neko vrijeme: - Malo prije nego što sam upoznala Giuliana, počela sam razmišljati o glumi jer karijera profesionalne plesačice ne traje dugo. Ali otišla sam iz Zagreba, udala se, došao je Marko. Sada imam dovoljno vremena za sebe, a ova uloga došla mi je kao najljepši dar za našu osmu godišnjicu - zaključila je.

Dolaskom sina Marka, koji danas ima 22 godine, Kristina se više posvetila obitelji, a ona i Guliano su se okušali i u turizmu. Naime, prije nekoliko godina supružnici su otvorili beach bar u Podstrani, no nakon četiri godine rada su odustali od tog pothvata.