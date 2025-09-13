VIDEO Evo kako izgleda kad Thompson zapjeva na svadbi! Uzeo mikrofon u ruke i sve iznenadio

Naši Portali
Lejdi Perković, nećakinja Marka Perkovića Thompsona, i plesač Ivan Jarnec okrunili su svoju ljubav brakom. Vrhunac raskošne proslave bio je trenutak kada je slavni pjevač uzeo mikrofon i samo za njih otpjevao jedan od svojih najvećih hitova.

Lejdi Perković, kći mlađeg brata Marka Perkovića ThompsonaDražena, i plesač Ivan Jarnec ovog petka okrunili su svoju sedmogodišnju ljubav brakom na raskošnom slavlju. Mladenci su u dvoranu ušli uz zvukove Thompsonove pjesme "Geni kameni“, što je izazvalo ovacije brojnih uzvanika i dalo naslutiti da će večer biti ispunjena posebnim obiteljskim trenucima. Pažnju je privukao i njihov prvi ples na miks pjesama, tijekom kojeg je mladenka iznenadila sve skinuvši donji dio vjenčanice i zaplesavši u mini izdanju. Među brojnim poznatim licima koja su došla proslaviti s mladencima bili su i Meri Goldašić, Daria Lorenci, Filip Vidović te Marco Cuccurin, potvrdivši status ovog vjenčanja kao jednog od glavnih društvenih događaja sezone.

Ipak, vrhunac večeri dogodio se kada je mikrofon uzeo mladenkin stric. Marko Perković Thompson samo za Lejdi i Ivana otpjevao je svoju legendarnu baladu "Samo je ljubav tajna dvaju svjetova“, pjesmu koju je posvetio vlastitoj supruzi. Ova pjesma za mladence ima posebno značenje jer su upravo uz nju zaplesali na koncertu na Hipodromu, što je Lejdi ranije opisala kao "posebno i veličanstveno".

@art.of.the.reels Samo je ljubav tajna dvaju svjetova.❤️ @Lejdi Perković ✨ ✨ & @Ivan Jarnec #artofthereels ♬ original sound - Art of the Reels

Snimka izvedbe brzo je preplavila društvene mreže, a komentari poput: - Kad ti striko zapjeva, pa to je sve - svjedočili su o oduševljenju. Zanimljivo je da je upravo stric Marko svojoj nećakinji dao ime Lejdi. Njihova ljubavna priča također je imala javni početak kada je Ivan zaprosio Lejdi 2023. godine usred emisije Ples sa zvijezdama.

Podsjetimo, u skladu s tradicijom Lejdi je proslavila svoju djevojačku večer, koju je duhovito nazvala "momačkom". Na svom Instagram profilu podijelila je prizore koji svjedoče o veseloj atmosferi ispunjenoj smijehom i plesom. Posebno simpatičan detalj bio je kada su njezine prijateljice pozirale s kartonskim licima Lejdinog zaručnika Ivana, što je nasmijalo brojne pratitelje. - Moje cure, moji Ivani x6 - napisala je kratko uz objavu, pokazujući koliko joj znači njihova podrška.

Vrhunac večeri bila je torta s kreativnim natpisom: "Više nije cura Petrova polja, sad je vladarica Jarnecovih dvora". No, večer je imala i emotivnu stranu. Prijateljice su budućoj mladenki poklonile album s njihovim zajedničkim uspomenama, a dirljiva gesta ganula je Lejdi do suza.

Ništa manje zabavno nije bilo ni na momačkoj zabavi budućeg mladoženje. Ivan je svoj "posljednji izlazak" prije ženidbe proveo u adrenalinskoj igri paintballa s prijateljima, a snimke s druženja na Instagramu je podijelio i HRT-ov voditelj i glumac Miro Čabraja. Nakon sportske akcije, zabava se nastavila u opuštenijem tonu uz zvuk tamburaša, koji su se pobrinuli za dobru atmosferu do kasno u noć.

