Pjevala četnicima u Vukovaru pa se poslije branila da je bila natjerana, a danas 'kopa' po kontejnerima

Nedavno je u hrvatskim medijima odjeknula vijest o srpskoj turbo-folk pjevačici Nadi Topčagić koja svoje umirovljeničke dane ne provodi ni lagodno ni lijepo, već, očito, dijeli sudbinu mnogih umirovljenik s ovih prostora. No ipak, iznenađujuć prizor dogodio se sredinom siječnja ove godine kada su je novinari Blica zatekli sa suprugom Zlatkom kako 'kopaju' i pretražuju kontejnere za otpad u Beogradu. Tada im je Nada bez zadrške objasnila:

– Skupljam sve korisno što nađem pored kontejnera i nosim kući. Moram tako, jer ne bih mogla živjeti samo od svoje mirovine. Ne, nimalo me nije sram zbog toga – rekla je 72-godišnja pjevačica, inače poznata kao omiljena izvođačica Zlatana Ibrahimovića.

Ibrahimović je 2021. godine na festivalu u Sanremu izašao na pozornicu uz taktove njene popularne pjesme "Jutro je". Srpkinja se svojevremeno prisjetila i tog trenutka:

– Poslije me zvao da pjevam i na njegovom rođendanu, ali nakon toga se dugo vremena nismo čuli – kazala je pjevačica, koja, kako ističe, povremeno zarađuje i iznajmljivanjem stana kupljenog u vrijeme njene najveće popularnosti. Novinarima je priznala i kako jedva spaja kraj s krajem:

Tko je majka Dominika Livakovića? Bila je u braku s bivšim državnim tajnikom, a danas ljubi zadarskog poduzetnika

– Snalazim se kako mogu, jer od penzije bih teško preživjela. Nisam jedina, imam osjećaj da cijeli planet tako funkcionira. Evo, moja sestra, koja već pola stoljeća živi u Njemačkoj, zime provodi u Srbiji kako bi uštedjela na grijanju. Ali neka, bitno da nas zdravlje služi – istaknula je bez zadrške te dodala da je u jednom razdoblju dodatno zarađivala i prodajom domaće rakije. Unatoč financijskim poteškoćama, Nada i dalje vjeruje u svoj status neprikosnovene zvijezde:

– Naravno! Ja sam najveća zvijezda na ovim prostorima i nisam nimalo skromna po tom pitanju. Ja sam šoumen, ja sam zvijezda, ja nisam od onih koji samo stanu i pjevaju – naglasila je. No ono što je nedavno dospjelo "srpskim medijima u ruke", jest informacija kako pjevačica i njezin suprug posjeduju kuću u Crnoj Gori tik uz obalu, zatim luksuznu vilu u Starim Banovcima, i još jednu kuću u Beogradu.

FOTO Lana Klingor prisjetila se pokojne majke riječima koje slamaju srca: 'Ne znam kako da prebolim'

Podsjetimo, Topčagićka je uz Eru Ojdanića bila jedna od zabavljačica četnika i ostalih srpskih vojnika u Vukovaru, samo nekoliko dana nakon stravičnog masakra i pada grada. Kasnije se Topčagić branila kako je na taj nastup bila natjerana, što je rekla u InMagazinu, iako je na snimkama koje i dalje kolaju internetom iz sveg glasa vikala: "Živjela Velika Srbija!" i pjevala četničke pjesme, pisao je ranije Večernji list.