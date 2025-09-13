Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 60
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CHARLIE KIRK
#DRONOVI U POLJSKOJ
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
JEDVA PREŽIVLJAVA

Pjevala četnicima u Vukovaru pa se poslije branila da je bila natjerana, a danas 'kopa' po kontejnerima

Sinoć je u Sanremu Ibrahimović izašao na scenu Sanrema uz pjesmu 'Jutro je' Nade Topčagić
Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
1/28
VL
Autor
Vecernji.hr
13.09.2025.
u 10:30

Nada Topčagić uz Eru Ojdanića pjevala je i veselila se s četnicima u Vukovaru, samo nekoliko dana nakon stravičnog zločina i pada grada. Kasnije se Topčagić branila kako je na taj nastup bila natjerana, iako je na snimkama koje i dalje kolaju internetom iz sveg glasa vikala "Živjela Velika Srbija".

Nedavno je u hrvatskim medijima odjeknula vijest o srpskoj turbo-folk pjevačici Nadi Topčagić koja svoje umirovljeničke dane ne provodi ni lagodno ni lijepo, već, očito, dijeli sudbinu mnogih umirovljenik s ovih prostora. No ipak, iznenađujuć prizor dogodio se sredinom siječnja ove godine kada su je novinari Blica zatekli sa suprugom Zlatkom kako 'kopaju' i pretražuju kontejnere za otpad u Beogradu. Tada im je Nada bez zadrške objasnila:

– Skupljam sve korisno što nađem pored kontejnera i nosim kući. Moram tako, jer ne bih mogla živjeti samo od svoje mirovine. Ne, nimalo me nije sram zbog toga – rekla je 72-godišnja pjevačica, inače poznata kao omiljena izvođačica Zlatana Ibrahimovića.
Ibrahimović je 2021. godine na festivalu u Sanremu izašao na pozornicu uz taktove njene popularne pjesme "Jutro je". Srpkinja se svojevremeno prisjetila i tog trenutka:

– Poslije me zvao da pjevam i na njegovom rođendanu, ali nakon toga se dugo vremena nismo čuli – kazala je pjevačica, koja, kako ističe, povremeno zarađuje i iznajmljivanjem stana kupljenog u vrijeme njene najveće popularnosti. Novinarima je priznala i kako jedva spaja kraj s krajem:

Tko je majka Dominika Livakovića? Bila je u braku s bivšim državnim tajnikom, a danas ljubi zadarskog poduzetnika
Sinoć je u Sanremu Ibrahimović izašao na scenu Sanrema uz pjesmu 'Jutro je' Nade Topčagić
1/16

– Snalazim se kako mogu, jer od penzije bih teško preživjela. Nisam jedina, imam osjećaj da cijeli planet tako funkcionira. Evo, moja sestra, koja već pola stoljeća živi u Njemačkoj, zime provodi u Srbiji kako bi uštedjela na grijanju. Ali neka, bitno da nas zdravlje služi – istaknula je bez zadrške te dodala da je u jednom razdoblju dodatno zarađivala i prodajom domaće rakije. Unatoč financijskim poteškoćama, Nada i dalje vjeruje u svoj status neprikosnovene zvijezde:

– Naravno! Ja sam najveća zvijezda na ovim prostorima i nisam nimalo skromna po tom pitanju. Ja sam šoumen, ja sam zvijezda, ja nisam od onih koji samo stanu i pjevaju – naglasila je. No ono što je nedavno dospjelo "srpskim medijima u ruke", jest informacija kako pjevačica i njezin suprug posjeduju kuću u Crnoj Gori tik uz obalu, zatim luksuznu vilu u Starim Banovcima, i još jednu kuću u Beogradu. 

FOTO Lana Klingor prisjetila se pokojne majke riječima koje slamaju srca: 'Ne znam kako da prebolim'
Sinoć je u Sanremu Ibrahimović izašao na scenu Sanrema uz pjesmu 'Jutro je' Nade Topčagić
1/21

Podsjetimo, Topčagićka je uz Eru Ojdanića bila jedna od zabavljačica četnika i ostalih srpskih vojnika u Vukovaru, samo nekoliko dana nakon stravičnog masakra i pada grada. Kasnije se Topčagić branila kako je na taj nastup bila natjerana, što je rekla u InMagazinu, iako je na snimkama koje i dalje kolaju internetom iz sveg glasa vikala: "Živjela Velika Srbija!" i pjevala četničke pjesme, pisao je ranije Večernji list.

Ključne riječi
folk pjevačica četnici Vukovar Nada Topčagić showbiz

Komentara 3

Pogledaj Sve
Avatar Lažni_branitelj
Lažni_branitelj
11:18 13.09.2025.

Koga briga za tu chetnikushu??? Čime je ona zaslužila prostor na VL?

JF
Jure_Francetić
11:25 13.09.2025.

Nismo mi zlikovci kao ti srbi. Dajmo gospođi da napuni Zagrebačku Arenu kako bi riješila egzistencijalno pitanje, da ne traži koricu "hleba" po kontejnerima, samo neka bez fige u džepu obeća da neće na koncertu vikati "živela velika sr****!"

DR
Draconic5
12:24 13.09.2025.

Ona kopa po kontejnerima, ali to je ok, glavno da ju zdravlje služi. Eto vam Srba, dobro su rekli da su spremni jesti travu za veliku Srbiju...i te nema ni na vidiku, ali i to je ok. Koji mentalitet.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Simona Mijokovi? proslavila ro?endan u restoranu Komin
Video sadržaj
5
ISKRENA ISPOVIJEST

Suprug Simone Mijoković: 'U cijelom životu spavao sam s jednom ženom, nemam bogatstvo i ne bojam kosu'

Nekadašnja reality zvijezda Simona Mijoković svoj je buran život ostavila iza sebe i posvetila se vjeri. U tom novom poglavlju ključna je figura njezin suprug Stanislav Mijoković, s kojim u Austriji odgaja četvero djece, a čiji je život daleko od glamura koji mu mnogi pripisuju. On se sada oglasio i ispričao dosad nepoznate detalje iz svog života.

Učitaj još