Počelo je vjenčanje plesača iz 'Plesa sa zvijezdama' i Lejdi Perković, pogledajte prve fotografije

Lejdi Perković, nećakinja poznatog pjevača Marka Perkovića Thompsona, i plesač Ivan Jarnec danas će se vjenčati. Prema objavi koju je plesač podijelio na svojem Instagram profilu, proslava je već u tijeku. Zabilježio je kadrove gostiju koji se zabavljaju i plešu uz tamburaše koji izvode Thompsonov poznati hit "Geni kameni". U snimci je prikazao sebe i Lejdi, uz komentar: "J***te, ženimo se", na što se ona samo nasmijala.

"Sretno nam 7 godina naše ljubavi, sutra počinje naše zauvijek", napisala je jučer na Instagramu Lejdi Perković uz fotografiju sa zaručnikom Ivanom Jarnecom i tako je otkrila da će njih dvoje danas izreći sudbonosno "da". Nećakinja pjevača Marka Perkovića Thompsona i profesionalni plesač i mentor iz showa "Ples sa zvijezdama" prije ulaska u brak imali su svoju djevojačku i momačku večer na kojima su dobro zabavili s prijateljima. Ivan je svoj "posljednji izlazak" prije ženidbe proveo u adrenalinskoj igri paintballa s prijateljima, dok je Lejdi svoju djevojačku večer duhovito nazvala "momačkom".

Na svom Instagram profilu podijelila je prizore koji svjedoče o veseloj atmosferi ispunjenoj smijehom i plesom. Posebno simpatičan detalj bio je kada su njezine prijateljice pozirale s kartonskim licima Lejdina zaručnika Ivana, što je nasmijalo brojne pratitelje. "Moje cure, moji Ivani x6", napisala je kratko uz objavu, pokazujući koliko joj znači njihova podrška. Vrhunac večeri bila je torta s kreativnim natpisom: "Više nije cura Petrova polja, sad je vladarica Jarnecovih dvora." No, večer je imala i emotivnu stranu. Prijateljice su budućoj mladenki darovale album s njihovim zajedničkim uspomenama, a dirljiva gesta ganula je Lejdi do suza.

Kada je otkrila da je datum njihove svadbe danas, u komentarima su joj prijatelji napisali kako jedva čekaju proslavu, a neki su napisali i kako šalju pozdrave njezinu stricu Marku Perkoviću Thompsonu.

Lejdi je kći Dražena Perkovića, mlađeg brata Marka Perkovića Thompsona, a poznata je kao jedna od najvatrenijih navijačica svog strica, čije koncerte redovito posjećuje. Prije dvije godine, dok je Ivan bio jedan od mentora u showu "Ples sa zvijezdama", odlučio je na romantičan način i pred kamerama showa zaprositi Lejdi, a ona je bila ganuta i rekla mu je "da".