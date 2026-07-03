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BIZARAN NAČIN ZARADE

Svjetski mediji pišu: Muškarci joj plaćaju da ih ismijava, mjesečno zarađuje oko 30.000 funti

Foto: Profimedia
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VL
Autor
Vecernji.hr
03.07.2026.
u 06:30

Molly Stone iz Velike Britanije ne prati nogomet, ali je u njemu prepoznala veliku poslovnu priliku

Dok svijet trese nogometna groznica, Britanka Molly Stone pronašla je zanimljiv način zarade. Kako piše britanski The Sun, navijači joj plaćaju da odjene dres njihovog najvećeg rivala te da ih potom vrijeđa i ponižava zbog kluba za koji navijaju. S obzirom na globalnu popularnost Svjetskog prvenstva, Stone očekuje pravu navalu neobičnih zahtjeva i značajan porast prihoda u nadolazećem razdoblju.

Ideja se rodila spontano, nakon jednog specifičnog zahtjeva. "Jedan navijač Arsenala platio mi je nekoliko stotina funti da obučem dres Crystal Palacea i ismijavam ga govoreći kako njegov klub nikada neće pobijediti", otkrila je Stone. Taj neobičan poslovni model pokazao joj je put prema potpuno novoj i očito vrlo unosnoj tržišnoj niši koju je odlučila maksimalno iskoristiti.

Foto: Profimedia

Zarada je, prema njezinim riječima, vrtoglava. Tvrdi kako mjesečno zarađuje oko 30.000 funti, a procjenjuje da bi samo tijekom Mundijala mogla uprihoditi i do 60.000 dolara. Ukupno je dosad, kaže, zaradila oko dva milijuna funti, koje ulaže u putovanja, automobile, ali i u pomalo neobične hobije poput uzgoja kokoši te u vlastitu glazbenu karijeru.

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Ismijavanje navijača samo je dio njezina repertoara. Klijenti su joj plaćali i za snimke sadržaja svoje kante za smeće ili prašine iz usisavača. "Za neke je uzbudljivo upravo to da ih netko ponižava i spremni su platiti za ispunjenje svojih fantazija", objašnjava ona. Dodaje kako se svog posla nimalo ne srami te da u svemu ima punu podršku svoje obitelji i dugogodišnjeg partnera.
*dijelom uz pomoć AI
Ključne riječi
Navijači nogomet Molly Stone Britanka svjetsko prvenstvo showbiz

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