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VJERNA NAVIJAČICA

Kolinda Grabar - Kitarović uoči dvoboja Hrvatske i Portugala javila se iz Toronta s ovom porukom

SP 2026 Philadelphia: Rasplesana Kolinda zabavljala se sa hrvatskim navijačima
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/9
VL
Autor
Vecernji.hr
02.07.2026.
u 11:08

Zbog utakmice između Hrvatske i Gane na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu je ranije napustila sjednicu Međunarodnog olimpijskog odbora

Bivša predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović uoči dvoboja Hrvatske i Portugala na Svjetskom prvenstvu javila se iz Toronta. Objavila je na Instagram storyju fotografiju iz koje se vidi natpis dobordošlice u Toronto, a na sebi je imala crvenu sportsku majicu i napisala je: "Mjesto na kojem treba biti". Kolinda Grabar - Kitarović vjerna je navijačica vatrenih i rijetko kada propušta njihove nastupe na velikim sportskim natjecanjima. Zbog utakmice između Hrvatske i Gane na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu je ranije napustila sjednicu Međunarodnog olimpijskog odbora.

"Sve za vatrene, naravno. Jesam, doslovno sam pobjegla. Bila sam prvi dan dok nije prihvaćena moja reforma izbora domaćina olimpijskih igara, a onda sam svima rekla ciao, doviđenja. Ne znam tko je uopće zakazao sjednicu Međunarodnog olimpijskog odbora u vrijeme Svjetskog prvenstva u nogometu, ali evo da. Odletjela u Washington, došla jučer vlakom ovdje i odmah na tribinu.", rekla je u razgovoru za Novu TV na dan te utakmice. Vjeruje u odličan plasman naših nogometnih reprezentativaca i zato je povratnu kartu kupila za datum nakon završetka prvenstva. 

Foto: Instagram

"Ja sam si uzela povratnu kartu za 21.7., pa...Ja očekujem finale, da. Ništa manje od toga. Ali nije jednostavno. Moram reći da u Dohi je iskustvo bilo puno pozitivnije, jer ste mogli na više utakmica dnevno. Ovo je prilično skupo, skup sport za navijače, ali eto, srce kuca za vatrene", rekla je tada Kolina Grabar - Kitarović. Za utakmicu Hrvatska - Gana odabrala je i prepoznatljivu, pažljivo osmišljenu navijačku kombinaciju. Bijele hlače i košulju upotpunila je crvenim prslukom, dok je oko vrata nosila maramu s crveno-bijelim kvadratićima, simbolom hrvatskog sportskog ponosa i identiteta. Cjelokupan stajling djelovao je usklađeno i elegantno, u skladu s prilikom, no jedan je detalj ipak posebno privukao pažnju javnosti. Riječ je o prstenu s ukrasom u obliku crvene bubamare, sitnom modnom dodatku koji nije promaknuo oku promatrača.

FOTO Pogledajte tko je stigao na hrvatsku feštu u Philadelphiji: Rasplesana Kolinda zapjevala s navijačima
SP 2026 Philadelphia: Rasplesana Kolinda zabavljala se sa hrvatskim navijačima
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Ključne riječi
showbiz Vatreni Toronto svjetsko prvenstvo u nogometu Kolinda Grabar Kitarović

Komentara 2

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PA
PapezJanez
11:30 02.07.2026.

Baba se nakrala nasih novaca i uziva tamo a ostali gledajte doma na tv.

TA
Tarantula
11:28 02.07.2026.

Koki i Knolly su naš gore list! Samo naprijed, uživajte, borite se a nadam se da vam HOO sve troškove plaća!

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