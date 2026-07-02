Bila je velika dječja zvijezda, život su joj obilježili skandali i problemi s policijom, a nedavno se vratila u velikom stilu

Američka glumica Lindsay Lohan danas slavi svoj 40. rođendan, a njezina životna putanja predstavlja jedan od najburnijih narativa modernog Hollywooda. Karijeru je započela s tri godine kao dječji model agencije Ford, snimivši više od 60 televizijskih reklama prije nego što je uopće krenula u školu. Svjetsku slavu donijela joj je dvostruka uloga u Disneyevom hitu "Zamka za roditelje" iz 1998., gdje je kao dvanaestogodišnjakinja pokazala izvanredan talent.

Njezin kolega iz filma, Dennis Quaid bio je fasciniran Lindsayinom sposobnošću da uvjerljivo portretira dva različita lika. Uslijedio je zlatni niz koji ju je lansirao u stratosferu. Filmovi poput "Šašavi petak" i kultni klasik "Opasne djevojke" učvrstili su njezin status tinejdžerske ikone i jedne od najplaćenijih mladih glumica. Na vrhuncu slave, za filmove "Herbie: Fully Loaded", "Just My Luck" i "Georgia Rule" zarađivala je po 7,5 milijuna dolara, a ukupni prihodi od filmskih uloga premašili su 28 milijuna dolara. Činilo se da je pred njom nezaustavljiv uspon.

FOTO Ova Hrvatica ranije se fotkala potpuno gola, stalno je šokirala javnost, a čak je vrijeđala policajce

Međutim, kako je njezina slava rasla, tako se njezin privatni život počeo raspadati pod teretom pritiska, slave i turbulentnih obiteljskih odnosa. Već od sredine 2000-ih, njezina karijera ostala je u sjeni neprestanih skandala. Paparazzi su je pratili u stopu, a tabloidi su s apetitom dokumentirali svaki njezin krivi korak. Godina 2007. bila je prekretnica, s dva uhićenja u kratkom roku zbog vožnje pod utjecajem alkohola i posjedovanja kokaina. Uslijedile su godine obilježene sudskim ročištima, kršenjima uvjetne kazne i šest boravaka u klinikama za odvikavanje. Njezina pravna bitka trajala je sve do 2015. godine, kada je prvi put nakon osam godina bila slobodna od sudskog nadzora. Paralelno s ovisnošću, borila se i s financijskim problemima. Unatoč milijunskim honorarima, neumjereno trošenje, golemi pravni troškovi i dugovi doveli su je na rub bankrota. Porezna uprava joj je 2012. zaplijenila račune zbog duga od 234.000 dolara, a izbačena je iz hotela Chateau Marmont zbog neplaćenog računa od 46.000 dolara. Glumačke ponude su presušile, a postala je i rizična za osiguravajuće kuće, što je dodatno otežalo pronalazak posla.

U potrazi za izlazom i bijegom od toksičnog okruženja koje ju je gotovo uništilo, Lohan je donijela radikalnu odluku. Nakon kratkog boravka u Londonu, gdje je 2014. imala kazališni debi u predstavi "Speed-the-Plow", preselila se u Dubai. Taj se potez pokazao ključnim za njezin oporavak. Daleko od holivudske mašinerije i nemilosrdnih tabloida, u gradu sa strogim zakonima o privatnosti koji zabranjuju fotografiranje bez pristanka, konačno je pronašla mir. "Ovdje nema paparazza, nema kamera. To mi je jako važno", izjavila je jednom prilikom. U Dubaiju je započela novi život, fokusirana na sebe i daleko od očiju javnosti. Ondje je upoznala i supruga, financijaša Badera Shammasa, s kojim se vjenčala 2022. godine. Prošlog srpnja par je dobio sina Luaija, čime je započelo najsretnije poglavlje njezina života. Dubai joj nije bio samo utočište, već i mjesto gdje je mogla u tišini i privatnosti izgraditi temelje za povratak.

Taj povratak, nazvan "Lohanaissance", dogodio se na njezinskim uvjetima. Godine 2021. potpisala je ugovor s Netflixom za više filmova, a romantične komedije "Falling for Christmas" i "Irish Wish" pokazale su da njezina publika, generacija koja je odrasla uz "Opasne djevojke", nije otišla. Čekali su je. Vrhunac njezina povratka simbolizirao je nastavak hita "Šašaviji petak", koji je izašao 2025. godine i za koji je dobila honorar od četiri milijuna dolara. Usporedbe radi, za nezavisni film "The Canyons" iz 2013. plaćena je svega 6.480 dolara. To nije samo oporavak, to je pobjeda. Hollywood koji ju je otpisao sada plaća premium cijenu za nostalgiju koju je sam godinama pokušavao uništiti.