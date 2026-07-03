Samozatajni vatreni odbio je njemačku reprezentaciju, a ove godine u tajnosti je dobio sina

Nogometaš Bayer Leverkusena Josip Stanišić (24) već je neko vrijeme član hrvatske nogometne reprezentacije, a njegov put do nacionalnog dresa vrlo je zanimljiv. Naime, ova mlada zvijezda rođena je u Münchenu te je odbio njemačku reprezentaciju za koju je igrao nešto kratko, doduše samo za mlađu juniorsku reprezentaciju. Josipovi roditelji Damir i Sandra su iz Hrvatske, a njegov otac je još početkom devedesetih s obitelji došao u Bavarsku iz slavonskog sela Malino kraj Oriovca. Josipov otac također se okušao u nogometu i to na protivljenje Josipovog djeda te je igrao za tamošnji manji klub. Kada je Damir, Josipov otac, napunio 17 godina spazili su ga skauti Bayerna i poslali u svlačionicu s Bastianom Schweinsteigerom i društvom. No, za razliku od sina Josipa, on se nije tako dobro snašao i vrlo brzo je shvatio da nije to za njega. Nakon samo 10-ak minuta prvog treninga padao je s nogu, a ritam mu je bio jednostavno prežestok. No, taj ritam nije bio prežestok za njegovog sina koji je na svijet došao 2. travnja 2000. godine, a Josip ima i mlađu sestru Leoni (16).

Ovaj reprezentativac rijetko govori o svom privatnom životu, a fotografije na društvenim mrežama posvećene su samo nogometu i karijeri. No, nedavno smo imali prilike saznati razne detalje iz njegovog privatnog života. Naime, ovaj mladi nogometaš početkom ove godine je u tajnosti postao otac. Ove lijepe vijesti tada je podijelio njegov klub Oriolik iz rodnog Oriovca, odakle su Josipovi roditelji. ''Vatreni Oriovčanin postao otac! Od srca čestitamo našem Vatrenom Oriovčaninu, reprezentativcu i članu Bayer Leverkusena, Josipu Stanišiću, na rođenju sina te njemu i cijeloj obitelji želimo puno zdravlja i Božjeg blagoslova'', napisali su pored njegove fotografije, a Josip ni tada nije otkrio kako je sinu dao ime niti tko je njegova partnerica.

Inače, ovaj samozatajni nogometaš procijenjen je na 27 milijuna eura vrijednosti, a u našoj repki igra od 2021. godine.