Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 10
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
UŽIVO
UŽIVO Hrvatska u spektaklu protiv Portugala: Vatreni mogu umiroviti Ronalda (0:0)
Izbornik Španjolske poslao snažnu poruku Hrvatskoj i Portugalu za osminu finala!
Engleski mediji raspisali se o partnerstvu Modrića i Ronalda: Jedan podatak sve je iznenadio
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
josip stanišić

Samozatajni vatreni odbio je njemačku reprezentaciju, a ove godine u tajnosti je dobio sina

Rijeka: Konferencija za medije hrvatske nogometne reprezentacije
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
1/9
VL
Autor
Vecernji.hr
03.07.2026.
u 01:00

Ovaj reprezentativac rijetko govori o svom privatnom životu, a fotografije na društvenim mrežama posvećene su samo nogometu i karijeri. No, nedavno smo imali prilike saznati razne detalje iz njegovog privatnog života.

Nogometaš Bayer Leverkusena Josip Stanišić (24) već je neko vrijeme član hrvatske nogometne reprezentacije, a njegov put do nacionalnog dresa vrlo je zanimljiv. Naime, ova mlada zvijezda rođena je u Münchenu te je odbio njemačku reprezentaciju za koju je igrao nešto kratko, doduše samo za mlađu juniorsku reprezentaciju. Josipovi roditelji Damir i Sandra su iz Hrvatske, a njegov otac je još početkom devedesetih s obitelji došao u Bavarsku iz slavonskog sela Malino kraj Oriovca. Josipov otac također se okušao u nogometu i to na protivljenje Josipovog djeda te je igrao za tamošnji manji klub. Kada je Damir, Josipov otac, napunio 17 godina spazili su ga skauti Bayerna i poslali u svlačionicu s Bastianom Schweinsteigerom i društvom. No, za razliku od sina Josipa, on se nije tako dobro snašao i vrlo brzo je shvatio da nije to za njega. Nakon samo 10-ak minuta prvog treninga padao je s nogu, a ritam mu je bio jednostavno prežestok. No, taj ritam nije bio prežestok za njegovog sina koji je na svijet došao 2. travnja 2000. godine, a Josip ima i mlađu sestru Leoni (16).

Rijeka: Konferencija za medije hrvatske nogometne reprezentacije
1/9

Ovaj reprezentativac rijetko govori o svom privatnom životu, a fotografije na društvenim mrežama posvećene su samo nogometu i karijeri. No, nedavno smo imali prilike saznati razne detalje iz njegovog privatnog života. Naime, ovaj mladi nogometaš početkom ove godine je u tajnosti postao otac. Ove lijepe vijesti tada je podijelio njegov klub Oriolik iz rodnog Oriovca, odakle su Josipovi roditelji. ''Vatreni Oriovčanin postao otac! Od srca čestitamo našem Vatrenom Oriovčaninu, reprezentativcu i članu Bayer Leverkusena, Josipu Stanišiću, na rođenju sina te njemu i cijeloj obitelji želimo puno zdravlja i Božjeg blagoslova'', napisali su pored njegove fotografije, a Josip ni tada nije otkrio kako je sinu dao ime niti tko je njegova partnerica. 

Inače, ovaj samozatajni nogometaš procijenjen je na 27 milijuna eura vrijednosti, a u našoj repki igra od 2021. godine.

Ključne riječi
wagsice Josip Stanišić showbiz

Komentara 1

Pogledaj Sve
GO
Goldstadt
01:21 03.07.2026.

Nogometaš Bayer Leverkusena Josip Stanišić , ¿¿¿¿????????!!!!!!!!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

2
Nina Unplugged

Požurite po svoju kartu! Zbog velikog zanimanja u prodaji dodatne ulaznice za večerašnji koncert Nine Badrić

Podsjetimo, nakon objave sjajnog, hvaljenog albuma "Moji ljudi" koji tjednima stoji na vrhu ljestvice najprodavanijih domaćih albuma, Nina Badrić publici je predstavila novu emotivnu baladu. "Čuvam njen dom“, jedna je od najintimnijih i najupečatljivijih pjesama albuma. Skladba donosi snažnu priču o ljubavi i odanosti koja ostaje živjeti unatoč vremenu, progovarajući o osjećajima koje svi prepoznajemo, ali rijetko izgovaramo naglas

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!