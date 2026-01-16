Naši Portali
RIJEČI PUNE HVALE

Našeg glumca gledamo u svjetskoj hit seriji, a sad mu je redateljica posvetila dirljivu objavu

The Night Manager Series Two UK Premiere
Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
1/15
VL
Autor
Vecernji.hr
16.01.2026.
u 20:30

Hrvatski glumac Slavko Sobin ostvario je ulogu u drugoj sezoni globalno popularne serije "The Night Manager", a od redateljice Georgi Banks-Davies dobio je velike pohvale

Domaći glumac Slavko Sobin ponovno je potvrdio svoj talent na svjetskoj sceni ulogom u dugoočekivanoj drugoj sezoni BBC-jeve hit serije "The Night Manager". Nakon gotovo deset godina stanke, serija se vratila na Prime Video, a Splićanin u njoj glumi uz bok nekim od najvećih imena današnjice, uključujući Toma Hiddlestona i Oliviju Colman, što je kruna njegove međunarodne karijere.

Posebnu pozornost javnosti privukla je objava redateljice Georgi Banks-Davies, koja je na Instagramu podijelila zahvalu cijeloj ekipi, no poseban je naglasak stavila upravo na Sobina. Osvrnula se na izazovno snimanje u Kolumbiji, a njezine riječi divljenja podijelio je i glavni glumac serije Tom Hiddleston. Banks-Davies je detaljno opisala snimanje jedne od najzahtjevnijih scena, koja se odvijala noću na malom brodu usred mračnog oceana. - To ne možete učiniti bez ekstremnog povjerenja između glumaca - napisala je. - A @slavkosobin, koji glumi Victora, i Tom izgradili su to povjerenje i izveli nešto tako briljantno i tako stvarno - pohvalila je redateljica hrabrost glumaca.

Osim profesionalnih pohvala, otkrila je i simpatičan ritual, nazvavši Sobina svojom "zečjom nogom", odnosno amajlijom za sreću na setu, budući da su surađivali i na projektu "Kaos". Na takve riječi ni Sobin nije ostao ravnodušan. - Georgi je briljantna redateljica. Način na koji vidi i voli svoje glumce stvarno je predobar. Pratio bih te do Mjeseca i natrag - napisao je glumac.
FOTO Slavko Sobin objavio fotografiju u zagrljaju holivudske zvijezde koja ga je oduševila: 'Kakav tip!
The Night Manager Series Two UK Premiere
1/21

Njegov put do ovakvog priznanja bio je postepen, što je i sam potvrdio. - Sve ove male ulogice koje sam odradio zapravo su dovele do toga da sad dođem na strani set i osjećam se kao, dobro je, mogu to - izjavio je jednom prilikom, a ova uloga i pohvale koje pristižu sa svih strana dokaz su da je na pravom putu.

Ključne riječi
showbiz Tom Hiddleston serija glumac Slavko Sobin

