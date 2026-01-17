FOTO Komplimenti ne staju! Laura Gnjatović pozirala je u bikiniju na plaži u Americi, pokazala nevjerojatnu figuru

Laura Gnjatović, dvadesettrogodišnja Hrvatica koja je predstavljala našu zemlju na izboru za Miss Universe 2025., ponovno je privukla pažnju javnosti svojom najnovijom objavom na Instagramu. Lijepa misica podijelila je nekoliko fotografija s pješčane plaže na Floridi, pokazujući zavidnu figuru dok pozira u plićaku. Odjevena u atraktivni bikini i ogrnuta svilenom maramom živopisnih boja, Laura je izgledala poput prave morske vile.

Uz fotografije je na španjolskom jeziku napisala: "Nije otok, ali je lijepo", dodavši na engleskom kako se osjeća maženo i paženo. U opisu je zahvalila brendovima koji su zaslužni za njezin izgled na plaži, čime je dala do znanja da i tijekom odmora uspješno surađuje s modnim imenima. Njezina objava nije prošla nezapaženo, a pratitelji su je u komentarima obasuli komplimentima. Poruke poput "Jaooo", "Ljepota"... samo su neke od reakcija koje svjedoče o oduševljenju njezinih obožavatelja, koji su joj ostavili i brojne emotikone srca i vatre.

Ove fotografije s Floride samo su djelić Laurine američke avanture koja je započela na zaista spektakularan način. Naime, Laura je Novu 2026. godinu dočekala na glamuroznoj zabavi koju je u svojoj rezidenciji Mar-a-Lago organizirao američki predsjednik Donald Trump. Snimke s ekskluzivnog događaja podijelila je na svom Instagram profilu, a njezin odlazak omogućio je Vladimir Kraljević, vlasnik licence za Miss Universe Hrvatske, koji je navodno blizak prijatelj obitelji Trump. Boravak u tako visokom društvu zasigurno je iskustvo koje će pamtiti cijeli život.

Nakon druženja s političkom i društvenom elitom, Laura je nastavila uživati u čarima Sjedinjenih Država, a sunčana Florida pokazala se kao savršena destinacija za opuštanje. Njezine objave pokazuju da vješto balansira između glamuroznih događanja i ležernih trenutaka, što njezini pratitelji očito cijene.

Iako se čini da njezin američki san teče bez ikakvih problema, Laura je samo nekoliko dana prije objave s plaže pokazala da je spremna i na neočekivane izazove. Svoje je pratitelje iznenadila videom u kojem vješto mijenja akumulator na automobilu. Uz snimku se našalila na vlastiti račun, napisavši: "Stvari koje nisam imala na listi za 2026., ali život me natjerao." Ovim je potezom pokazala svoju snalažljivu i prizemljenu stranu, dokazavši da se iza titule misice krije svestrana djevojka spremna zasukati rukave.