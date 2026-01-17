Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 71
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
FLORIDA

FOTO Komplimenti ne staju! Laura Gnjatović pozirala je u bikiniju na plaži u Americi, pokazala nevjerojatnu figuru

Foto: Večernji list
1/19
VL
Autor
Vecernji.hr
17.01.2026.
u 11:20

Lijepa misica podijelila je nekoliko fotografija s pješčane plaže na Floridi, pokazujući zavidnu figuru dok pozira u plićaku. Odjevena u atraktivni bikini i ogrnuta svilenom maramom živopisnih boja, Laura je izgledala poput prave morske vile

Laura Gnjatović, dvadesettrogodišnja Hrvatica koja je predstavljala našu zemlju na izboru za Miss Universe 2025., ponovno je privukla pažnju javnosti svojom najnovijom objavom na Instagramu. Lijepa misica podijelila je nekoliko fotografija s pješčane plaže na Floridi, pokazujući zavidnu figuru dok pozira u plićaku. Odjevena u atraktivni bikini i ogrnuta svilenom maramom živopisnih boja, Laura je izgledala poput prave morske vile.

Uz fotografije je na španjolskom jeziku napisala: "Nije otok, ali je lijepo", dodavši na engleskom kako se osjeća maženo i paženo. U opisu je zahvalila brendovima koji su zaslužni za njezin izgled na plaži, čime je dala do znanja da i tijekom odmora uspješno surađuje s modnim imenima. Njezina objava nije prošla nezapaženo, a pratitelji su je u komentarima obasuli komplimentima. Poruke poput "Jaooo", "Ljepota"... samo su neke od reakcija koje svjedoče o oduševljenju njezinih obožavatelja, koji su joj ostavili i brojne emotikone srca i vatre.

Ove fotografije s Floride samo su djelić Laurine američke avanture koja je započela na zaista spektakularan način. Naime, Laura je Novu 2026. godinu dočekala na glamuroznoj zabavi koju je u svojoj rezidenciji Mar-a-Lago organizirao američki predsjednik Donald Trump. Snimke s ekskluzivnog događaja podijelila je na svom Instagram profilu, a njezin odlazak omogućio je Vladimir Kraljević, vlasnik licence za Miss Universe Hrvatske, koji je navodno blizak prijatelj obitelji Trump. Boravak u tako visokom društvu zasigurno je iskustvo koje će pamtiti cijeli život.

FOTO 191 cm ljepote! Naša misica prava je seks bomba
1/14

Nakon druženja s političkom i društvenom elitom, Laura je nastavila uživati u čarima Sjedinjenih Država, a sunčana Florida pokazala se kao savršena destinacija za opuštanje. Njezine objave pokazuju da vješto balansira između glamuroznih događanja i ležernih trenutaka, što njezini pratitelji očito cijene.

Iako se čini da njezin američki san teče bez ikakvih problema, Laura je samo nekoliko dana prije objave s plaže pokazala da je spremna i na neočekivane izazove. Svoje je pratitelje iznenadila videom u kojem vješto mijenja akumulator na automobilu. Uz snimku se našalila na vlastiti račun, napisavši: "Stvari koje nisam imala na listi za 2026., ali život me natjerao." Ovim je potezom pokazala svoju snalažljivu i prizemljenu stranu, dokazavši da se iza titule misice krije svestrana djevojka spremna zasukati rukave.

Mladi glumac iz 'Divljih pčela' objavio kraj karijere. Nakon što je udaljen sa seta otvorio je dušu
Ključne riječi
Bikini plaža Amerika Donald Trump Florida Laura Gnjatović showbiz

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Scuderia
Scuderia
12:30 17.01.2026.

Zašto imaju te filtere i fotošop gdje im noge izgledaju tanke kao čačkalice i kao da su jedan i pol metar duge? Ako si već misica onda valjda možeš pokazivati realne fotke.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Aaliyah
IMALA JE SAMO 22 GODINE

Sjećate li je se? Bila je velika glazbena zvijezda, tragično je preminula na vrhuncu slave

Već s petnaest godina objavila je debitantski album "Age Ain't Nothing but a Number", koji je producirao R. Kelly i koji je prodan u više od tri milijuna primjeraka samo u SAD-u. Hit singl "Back & Forth" vinuo ju je na vrhove ljestvica i pretvorio u tinejdžersku zvijezdu. Međutim, uspjeh je ubrzo zasjenio skandal. U javnost su procurile glasine o tajnom braku između petnaestogodišnje Aaliyah i tada dvadesetsedmogodišnjeg Kellyja

Zagreb: Glumica Marijana Mikulić
Premium sadržaj
MARIJANA MIKULIĆ:

'Tužni su to ljudi koji nemaju vlastiti život ili su nezadovoljni, pa umjesto da se bave sobom, bave se pljuvanjem po drugima'

Publika je pamti po snažnim televizijskim i kazališnim likovima, ali posljednjih godina Marijana je postala i prepoznatljiv glas žena, majki i obitelji koje se svakodnevno nose s izazovima o kojima se rijetko govori otvoreno. Rođena u Širokom Brijegu, odrasla u brojnoj obitelji i oblikovana hercegovačkom upornošću, vrlo je rano naučila što znači odgovornost. Kao najstarije dijete, bila je oslonac roditeljima, čuvarica mlađe braće i sestara i netko tko je često vlastite želje stavljao u drugi plan

FILE PHOTO: Honorary degree recipient recording artist Julio Iglesias is recognized during Berklee College of Music's Commencement Concert in Boston
PREKINUO ŠUTNJU

Glazbena zvijezda odgovorila na teške optužbe: 'Nikad nisam zlostavljao ženu, ovo je apsolutna laž i duboko me boli'

Dvije žene, identificirane pseudonimima Rebeca (kućna pomoćnica) i Laura (fizioterapeutkinja), tvrde da su tijekom deset mjeseci 2021. godine, dok su radile u Iglesiasovim karipskim rezidencijama u Dominikanskoj Republici i na Bahamima, bile žrtve seksualnog zlostavljanja, neprimjerenih dodira, uvreda i poniženja. Opisale su radnu okolinu kao "atmosferu kontrole i stalnog uznemiravanja", gdje je pjevač, koji je tada imao 77 godina, navodno "normalizirao zlostavljanje" u prisilnom, prijetećem i nasilnom okruženju.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!