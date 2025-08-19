Vezao ju je za stolac i satima mučio, 30 godina je šutjela, a onda otkrila pravu istinu o kontroverznom braku

Brak pop-kraljice Madonne i glumca Seana Penna, koji je trajao od 1985. do 1989. godine, i danas se pamti kao jedan od najburnijih u povijesti Hollywooda. Penn je bio opčinjen Madonnom od trenutka susreta. Upoznao ju je u siječnju 1985. na snimanju spota za njezin hit ‘Material Girl’. Ona je tada već bila planetarna zvijezda, zanosna plavuša koja je zračila seksepilom i samopouzdanjem, dok je on bio glumac u usponu, zaručen za kolegicu Elizabeth McGovern. No, susret s pop-kraljicom sve je promijenio. - Ona je luda. Ja sam lud. Zamislite nas zajedno. Da, ispalo je baš onako kako zamišljate - rekao je jednom prilikom. Nakon samo četiri tjedna poznanstva, Penn ju je zaprosio, a ona je pristala, nazivajući ga "najboljim muškarcem svoga života".

Njihovo vjenčanje bilo je najava svega što će uslijediti. Ceremonija s 650 uzvanika više je nalikovala na ratnu zonu nego na proslavu ljubavi. Helikopteri s novinarima neprestano su nadlijetali imanje, a bijesni Penn trčao je travnjakom s puškom, pucajući u zrak i urlajući kako bi volio vidjeti "spržena tijela" reportera, prenosi Stil. Dok je on gubio kontrolu, Madonna je, prema pričama, uživala u medijskoj pažnji i njegovoj "vatrenoj" naravi. Njihova strast bila je jednako eksplozivna i privatno. Govorilo se da su vodili ljubav gdje god su stigli – od kuhinjskog stola do krova gradilišta. Madonna je tvrdila da nema boljeg ljubavnika, no istovremeno je navodno održavala veze s drugim muškarcima, što je Penna dovodilo do ludila.

Ljubomora je postala razorna sila koja je upravljala njihovim brakom. Penn nije mogao podnijeti da ga mediji nazivaju "gospodin Madonna", a svaki njezin kontakt s drugim muškarcem bio je okidač za agresiju. Jednom je prilikom u restoranu napao njezinog starog prijatelja i slomio mu dva rebra samo zato što ga je zagrlila. Njegovi ispadi postajali su sve bizarniji, pa je tako upadao s pištoljem u domove njezinih prijatelja misleći da se skriva od njega, a navodno je unajmio i bandu motociklista da zapale bar u kojem je sklapala poslovne dogovore. Pokušaj da svoju strast prenesu na filmsko platno u filmu "Šangajsko iznenađenje" 1986. godine završio je katastrofalno. Umjesto da se usredotoči na glumu, Penn je opsesivno mjerio dubinu njezinog dekoltea, a film je postao jedan od najvećih promašaja desetljeća.

Turbulentni brak kulminirao je 1988. godine kada je Madonna prijavila Penna za obiteljsko nasilje. Prema izvorima koji su tada kružili medijima, glumac ju je u njihovoj kući u Malibuu vezao za stolac i satima fizički i psihički zlostavljao. Pjevačica je navodno uspjela pobjeći i pozvati policiju, nakon čega je Penn uhićen. Taj je incident postao ključni razlog njihovog rastanka, a Pennu donio reputaciju nasilnika. Nedugo nakon prijave, Madonna je povukla sve optužbe. Par se konačno razveo 1989. godine, nakon četiri godine ispunjene strastvenim pomirenjima, skandalima i fizičkim obračunima.

Godinama je etiketa zlostavljača pratila Seana Penna, no 2015. godine dogodio se preokret. Tijekom Pennove tužbe za klevetu protiv redatelja Leeja Danielsa, Madonna je pod prisegom dala sudsku izjavu koja je promijenila cijelu priču. Javno je izjavila da je Sean Penn nikada nije fizički zlostavljao. - Sean me nikada nije udario, 'vezao' niti fizički napao, a svako izvješće koje tvrdi suprotno je potpuno nečuveno, zlonamjerno, bezobzirno i lažno - stajalo je u njezinoj izjavi. Time je opovrgnula desetljećima stare tvrdnje, uključujući i one najteže o udarcu bejzbolskom palicom i vezivanju.

Nakon razvoda, njihovi su putovi krenuli u različitim smjerovima. Madonna se potpuno posvetila karijeri i postala još veća globalna ikona, dok se Penn na neko vrijeme povukao iz javnosti. Kasnije se oženio glumicom Robin Wright, s kojom je dobio dvoje djece, no i taj brak su obilježile priče o njegovim agresivnim ispadima i alkoholizmu, što je na kraju dovelo do razvoda 2007. godine. Unatoč Madonninom demantiju, priča o njihovoj ljubavi i danas ostaje jedan od najkontroverznijih narativa Hollywooda - spoj neizmjerne strasti i toksične dinamike čija prava istina vjerojatno zauvijek ostaje poznata samo njima dvoma.