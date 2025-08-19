Nakon šest godina braka rastali su se Emil Tedeschi i Nika Perenčević

Emil Tedeschi i Nika Perenčević su se rastali nakon šest godina braka, a tu informaciju potvrdio je i sam Emil. - Istina je, Nika i ja smo se razveli, postupak je dovršen. Ostali smo u prijateljskim odnosima - izjavio je kratko za Story. Njih dvoje su se vjenčali prije šest godina, u luksuznom hotelu Bellevue na Malom Lošinju. Bilo je to najveće vjenčanje u Hrvatskoj 2019. godine, a Emil i Nika sudbonosno 'da' izgovorili su pred obitelji, rodbinom i prijateljima. Svadbeno slavlje počelo je dan ranije kada su uzvanike ovog para zabavljali Nina Badrić i Tony Cetinski, a uzvanici se fotografijama i video snimkama s vjenčanja nisu pohvalili jer su se obvezali da to neće raditi. Party uoči vjenčanja bio je tematski u stilu James Bonda, a dodaju i koga su mladenci odabrali za kumove.

Za vezu Emila i Nike doznalo se potkraj 2018. godine, i to samo nekoliko mjeseci nakon što je Tedeschi mlađi prekinuo ljubavnu vezu s Lanom Jurčević, kćeri nogometnog trenera Nikole Jurčevića. Ljubav s gotovo dva desetljeća starijom Nikom planula je brzo, a da je zaljubljen preko ušiju Emil je povjerio prijateljima otkrivši da je Nika jedna od rijetkih koja ga gleda kao osobu i ne promatra ga kroz prizmu imetka. Nika Perenčević kći je samozatajnog poduzetnika Mihajla Perenčevića. Nika iz prvog braka ima tri kćeri, no oduvijek je bila vrlo tajanstvena kad je u pitanju njezin privatni život. Emil i Nika 2022. godine postali su roditelji dječaka kojem su dali ime Emil.

Krajen srpnja Nika je na Korčuli viđena u društvu predsjednika Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić. Par je, navodno, viđen u zajedničkoj šetnji po Veloj Luci i očekivalo se kako će se pojaviti i na koncertu "Trag u beskraju" u čast Oliveru Dragojeviću, ali na ovom glazbenom događaju na kraju nisu primijećeni. Zasada se očito Nika i Marijan trude svoju romansu držati podalje od javnosti i žele uživati u svojoj ljubavi daleko od svih.