FOTO Vrući prizori! Naša pjevačica pokazala obline u tangicama: 'Ni Meštrović te ovakvu ne bi isklesao'

Domaća pjevačica Domenica Žuvela (32) odlučila je sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama podijeliti djelić svoje ljetne idile, objavivši niz prizora koji prikazuju opuštene trenutke provedene na njezinoj rodnoj Korčuli. Kroz galeriju fotografija, pjevačica je otkrila kako je provodila dane, od kupanja u kristalno čistom moru do bezbrižnog uživanja na suncem okupanim plažama. Jedna je fotografija ipak iskočila i izazvala pravu buru oduševljenja među njezinim vjernim obožavateljima.

Riječ je o podvodnom prizoru koji je, sudeći po reakcijama, mnogima oduzeo dah. Prizor prikazuje Domenicu dok roni, a umjetnički kut snimanja u prvi je plan stavio njezine zavidne obline i atribute, stvarajući scenu koja podsjeća na prizore iz filmova, zbog čega su je mnogi odmah prozvali modernom sirenom. Fotografiju možete pogledati na poveznici ispod.

Uslijedila je lavina komentara. Obožavatelji su se natjecali u komplimentima, a njezina objava na Instagramu brzo je prikupila tisuće lajkova. - "Kao da je morska vila", "Najljepša Korčulanka", "Wow, kako si predivna" - samo su neke od pohvala koje su se nizale. Jedan od pratitelja bio je posebno inspiriran, napisavši komentar koji se istaknuo: - Nek‘ vide ovu sliku pod morem, ni Meštrović je ovakvu ne bi isklesao - zaključio je. Slični komentari, poput: - "Ne znam je li ljepše more ili Domenica", "Sirena", "Lijepa ko' slika' - potvrdili su da je pjevačica ovom objavom pogodila ravno u sridu.

Podsjetimo, Domenica je nedavno progovorila o svom ljubavnom životu. Naime, upitali su ju kako njezin partner, odvjetnik Ivan Bačić podržava njezinu karijeru. - Mislim da sam poprilično sretna što imam uz sebe osobu koja me podržava u svakom smislu, motivira da budem bolja osoba, a uz sve apsolutno ima razumijevanja. Drago mi je što radimo u sasvim različitim poslovima. Iako se on ne razumije u moj posao niti ja u njegov – jedno drugome smo najveća podrška! - istaknula je Domenica za Hello! magazin te dodala da je za nju ključ uspješne veze međusobno razumijevanje, podržavanje i komunikacija.

Pjevačica je dugo skrivala da je u vezi, no 2022. godine je otkrila da ljubi odvjetnika Ivana Bačića s Korčule. Par je u dugogodišnjoj vezi, ali svoj ljubavni život drže dalje od očiju javnosti. Da Domenica ima dečka, doznalo se tijekom showa "Ples sa zvijezdama" u kojemu se natjecala. – Ja sam žena od riječi pa ću reći da imam dečka – rekla je tada.