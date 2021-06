Veliko iznenađenje na dodjeli nagrada! Cardi B oduševila obožavatelje sretnom vijesti

Cardi B ukrala je šou na dodjeli BET nagrada otkrivši da je trudna s drugim djetetom nakon što je nedavno objavila da se razvodi od supruga, repera Offseta. Glazbenica s reperom već ima djevojčicu, a spol drugog djeteta još nije objavila

Reperica je iznenadila publiku kada je izašla na pozornicu i zapjevala s grupom Migos čiji je član i njezin suprug, reper Offset, a za tu prigodu obukla je Dolce & Gabbana komplet ukrašen dijamantima s posebnim izrezom na trbuhu. Nakon nastupa objavila je i fotografiju na društvenim mrežama na kojoj pozira prekrivena bojom, a na kojoj se jasno može vidjeti trudnički trbuh.

Osim objave trudnoće, Cardi je imala još razloga za slavlje. Naime osvojila je i dvije nagrade za njen kontroverzni hit WAP koji pjeva s repericom Megan Thee Stallion, a osvojile su nagradu za videospot godine i najbolju suradnju.

Cardi B i Offset u braku su od 2017. godine kada su se vjenčali u tajnosti, a od tada su imali brojne uspone i padove. Cardi je i javno prozvala svog supruga da ju je varao u vrijeme kada je bila trudna s prvim djetetom, kćeri Kulture Kiari Cephus koja će uskoro napuniti tri godine, no unatoč problemima odlučila je ostati s njim, sve do rujna 2020.godine kada je podnijela papire za razvod i objavila kako se ne namjerava vratiti nevjernom suprugu, no samo dva mjeseca nakon podnošenja zahtjeva za razvod od njega je i odustala, što zapravo nikog nije iznenadilo s obzirom da je poznata po osebujnom stilu.