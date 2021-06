Iva Jerković proslavila je 40. rođendan: Objavila fotografiju na kojoj se vidi kako je izgledala prije 11 gdina

Bivša manekenka Iva Jerković odavno je umirovila svoju manekensku karijeru, ali bez problema bi i danas mogla prošetati modnom pistom uz rame mlađim kolegicama. Iva je jučer proslavila 40. rođendan, a izgleda sve bolje.

Rođendan su joj čestitali mnogi prijatelji i poznanici, a među njima i Suzy Josipović Redžepagić, bivša manekenka i poduzetnica, koja je objavila fotografiju koja je nastala 2010. godine.

Foto: Instagram

Fotka je oduševila Ivu, koja ju je podijelila na svojem InstaStoryju te odgovorila: "Ajoooj, hvala ti, divna ženo".

Bivša manekenka je prošle godine postala majka, a nakon trudnoće se brzo vratila u formu i već je nekoliko mjeseci kasnije pozirala u kupaćem kostimu, te pokazala zavidnu figuru. Za Božić je objavila prvu fotografiju svoje Rine Ami kojoj je ime odabrala zajedno sa svojim partnerom Josipom.

- Samo čekam da se ona probudi da ja nju vidim. Josip mi stvarno pomaže, uz mene je. On već ima dva sina pa zna dosta toga, a meni je ovo prvo dijete pa sam ja plašljiva, dok je on opušten - rekla je nedavno Iva, a u jednom intervju ispričala je i kako je malenu morala roditi hitnim carskim rezom. - Pupčana vrpca se omotala oko vrata tako da sam imala hitan carski rez. Sve je dobro prošlo i moja šampionka je tu sa nama, a to je najbitnije - rekla je.

VIDEO Britney Spears: Nemam svoj novac, ne smijem imati bebu, depresivna sam i plačem